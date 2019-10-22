Модный коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад и стильный френч - фото

Маникюр коричневый градиент смотрится превосходно. Подарив каждому ноготку свой особенный оттенок коричневого, вы получите красивый осенний маникюр.
Коричневый – цвет осени, поэтому он вполне естественно очень хорошо сочетается с любым осенним образом.
И даже если на вас не давят какие-то обстоятельства и нет надобности соблюдать определенный дресс-код, коричневый маникюр – это не столько о сдержанности, сколько о стиле и дани осени.
Можете быть уверенными – красивый осенний маникюр – это ногти коричневого цвета и всех его оттенков.
Коричневый маникюр отлично подходит для ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать удачный рисунок.
Маникюр матовый шоколад
В 2019 году матовые лаки пользуются широким спросом среди модниц, так как отлично приглушают порой надоедливый глянец и делают ногти, да и руки, визуально более изящными.
Декор тут будет излишним. Красивый матовый шоколадный лак и аккуратно его нанесение на ногти – вот и все, что нужно для шикарного бархатного маникюра.
Нейл-стилисты говорят, что шоколадный матовый лак идеально ложится на короткие ногти.
Маникюр коричневый градиент
Если сложно выбрать определенный оттенок коричневого цвета – бери как можно больше, а то и все.
Маникюр коричневый градиент смотрится превосходно на ногтях любой длины. Подарив каждому ноготку свой особенный оттенок коричневого, вы получите нереально красивый маникюр.
Коричневый французский маникюр
Френч уже давно вышел за рамки классики, поэтому модный френч – это разноцветный френч.
Коричневый цвет безупречно подходит для французского маникюра, ведь коричневый и нюдовый – как две части одного целого.
Хищный принт
Коричневый цвет идеально "дружит" с леопардовым принтом. При этом нейл-дизайнеры не советуют перегружать ногти. "Пятнышки" хищника достаточно нарисовать на одном-двух ногтях.
Хищный принт нисколько не добавит вашему образу злости. Наоборот, маникюр с хищным принтом делает образ более мягким и теплым.
Главред собрал галерею красивых вариантов модного осеннего маникюра из Инстаграм.
Читайте такжеМодный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, черно-белый маникюр – самый удачный осенний маникюр 2019. Черно-белые ногти гармонично впишутся в любой образ, и благодаря некой универсальности его любят все – и подростки, и девушки, и взрослые женщины.