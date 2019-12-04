  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду вернулась мужская стрижка маллет: особенности стрижки маллет 2020 - фото

4 декабря 2019, 05:58

Появление стрижки маллет явно свидетельствует о том, что современные мужчины наелись по уши всевозможными андеркатами и фейдами.

  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram

Мужские стрижки, как и все в нашем мире, не вечные – одни после невероятной популярности внезапно уходят на длительный покой, другие, наоборот, после затишья, снова возвращаются на модный олимп.

Такая же история происходит с мужской стрижкой маллет, которая после почти 40-летнего перерыва вернулась в моду 2020.

Стрижка в стиле ретро маллет появилась в 70-80-х годах, и считалась в те времена визитной карточкой именитых рок-звезд.

Появление стрижки маллет явно свидетельствует о том, что современные мужчины наелись по уши всевозможными андеркатами и фейдами.

Модная мужская стрижка маллет в сезоне зима-весна 2020 – словно глоток свежего воздуха в удушливом и порой слишком консервативном мире мужской моды.

Главным преимуществом стрижки маллет является то, что она подходит под любую длину волос. При этом важно обратить внимание на то, что в 2020 году маллет – это не копия того, что было раньше.

Стрижка маллет 2020 имеет некоторые особенности.

Если классический вариант стрижки маллет – это контраст длины – внизу подлиннее, вверху покороче, то современные версии мужской стрижки маллет не такие контрастные по длине.

Мужская стрижка маллет 2020: особенности

Мужская стрижка маллет 2020 – это когда спереди и по бокам волосы подстригают коротко, а сзади оставляется длина. Переходы должны быть славными, длина сзади – по личному усмотрению, но без резких контрастов.

Короткая мужская стрижка маллет не требует особых усилий для укладки, что выгодно выделяет ее на фоне других модных мужских стрижек. При этом если вы решите сделать удлиненный вариант, приготовьтесь к тому, что нужно будет уделять время укладке волос.

Мужская стрижка маллет 2020 подходит всем мужчинам, независимо от формы лица и структуры волос.

Главред собрал свежие варианты мужской стрижки маллет в фотогалерею.

Напомним, ранее сообщалось, последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки зима 2019-2020 стали длиннее. Также в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.

тренды мужская стрижка стрижка маллет мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «В моду вернулась мужская стрижка маллет: особенности стрижки маллет 2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:17
Маникюр зима 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - фото
05:58
В моду вернулась мужская стрижка маллет: особенности стрижки маллет 2020 - фото Фото Видео
05:29
Поздравления на Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки, в прозе и стихи Фото
05:04
Политолог рассказал, готов ли Кремль оставить Украину в покое
04:36
Унижала и била: учительница устроила травлю ученицы из-за религии Видео
04:01
Новый год 2020: эксперты рассказали, как похудеть к празднику
03:15
Выстрел кожаной пулей: эксперт рассказала, как сделать анальный секс приятным
03:09
Дочь Сумской засветила сочный кокосик на пляжном фото
02:32
Оппозиционер рассказал об эволюции "Крымнаша" в России
01:53
Бойня в России: зверски зарезаны женщина, юноша и мальчик
01:10
Как избавиться от целлюлита: эксперт раскрыла секрет
00:34
4 декабря – какой сегодня праздник: Третья Пречистая и приметы на Введенье Видео
03 декабря, вторник
23:50
Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: копы показали оружие с дешевым китайским прицелом Видео
23:10
Судьба Донбасса решится в Париже: Зеленский провел совещание перед нормандским саммитом Видео
22:36
Новый поворот в деле об импичменте: "разочарованные" демократы нашли способ прищучить Трампа Видео
22:18
Гороскоп на 4 декабря: кому в праздник грозит коварное надувательство
22:00
"Расслабленная Клеопатра": девушка Роналду порадовала горячим фото из ванной
21:51
Трамп продует выборы, доллар рухнет, Венгрия выйдет из ЕС: прогноз на 2020 год от банкиров
21:49
Таисия Повалий стала бабушкой: кто родился у ее сына
21:40
"Всегда есть в доме": Комаровский назвал яды
21:30
Сериал Папик: 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-12-2019 Видео
21:24
Расширение нормандского формата: в МИД России сказали последнее слово Видео
20:58
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Пристайко озвучил красные линии Украины Видео
20:32
В Киеве трамвай влетел в дерево, опубликованы фото
20:07
"Путину нужен не Донбасс": дипломат указал на ошибки насчет России
20:06
"Закончить войну": в СНБО сделали заявление о возвращении Донбасса
20:02
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы
19:44
Актер Перших Ластівок Макс Самчик женится: подробности
19:41
Сборная Украины узнала потенциального спарринг-партнера перед Евро-2020
19:33
"Решается вопрос": в САП пролили свет на задержание Онищенко в Германии
19:20
"Конец монополии": Рада приняла важный закон относительно спирта
19:11
Тренер сборной России назвал Украину "своими друзьями" Видео
19:04
Покореженный автобус: появилось видео с места жуткой аварии с украинцами Видео
18:59
"Бросили в колодец": на Киевщине жестоко расправились с бизнесменом-иностранцем
18:58
"Типичное донбасское быдло": Бардаш словами Путина высказался о Донбассе Видео
18:46
Вернуть украинцев домой: Зеленский пообещал заробитчанам маленькие кредиты Видео
18:41
Уволенный тренер Тоттенхэма хочет возглавить Манчестер Юнайтед
18:38
"Решение в силе": Столтенберг обнадежил заявлением об Украине
18:37
США сошли с ума и начали поддерживать российского диктатора мнение
18:15
Из-за антициклона Sarena погода в Украине изменится - синоптик Видео
18:13
Ван Дейк затроллил Роналду и получил резкий ответ от сестры португальца
18:08
Моська лает на слона: три фракции дали Зеленскому ценные указания о его поведении в Париже
18:00
Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь Видео
17:56
Слетели с дороги и перевернулись: на Донбассе разбились наблюдатели ОБСЕ
17:47
В Германии задержали беглого экс-депутата Онищенко - СМИ
17:45
"Маршрутка задавила пассажиров": под Киевом произошло кровавое ДТП Фото Видео
17:44
Месси обвиняется в мошенничестве
17:41
Вампирские Войны 2019: актеры, сюжет, дата выхода и трейлер
17:26
"Возможность очень большого прогресса по Украине": Трамп на встрече с Макроном сделал неожиданное заявление Видео
17:18
Джошуа упал в нокаут в спарринге перед боем с Руисом - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять