В моду вернулась мужская стрижка маллет: особенности стрижки маллет 2020 - фото

Мужские стрижки, как и все в нашем мире, не вечные – одни после невероятной популярности внезапно уходят на длительный покой, другие, наоборот, после затишья, снова возвращаются на модный олимп.

Такая же история происходит с мужской стрижкой маллет, которая после почти 40-летнего перерыва вернулась в моду 2020.

Стрижка в стиле ретро маллет появилась в 70-80-х годах, и считалась в те времена визитной карточкой именитых рок-звезд.

Появление стрижки маллет явно свидетельствует о том, что современные мужчины наелись по уши всевозможными андеркатами и фейдами.

Модная мужская стрижка маллет в сезоне зима-весна 2020 – словно глоток свежего воздуха в удушливом и порой слишком консервативном мире мужской моды.

Главным преимуществом стрижки маллет является то, что она подходит под любую длину волос. При этом важно обратить внимание на то, что в 2020 году маллет – это не копия того, что было раньше.

Стрижка маллет 2020 имеет некоторые особенности.

Если классический вариант стрижки маллет – это контраст длины – внизу подлиннее, вверху покороче, то современные версии мужской стрижки маллет не такие контрастные по длине.

Мужская стрижка маллет 2020: особенности

Мужская стрижка маллет 2020 – это когда спереди и по бокам волосы подстригают коротко, а сзади оставляется длина. Переходы должны быть славными, длина сзади – по личному усмотрению, но без резких контрастов.

Короткая мужская стрижка маллет не требует особых усилий для укладки, что выгодно выделяет ее на фоне других модных мужских стрижек. При этом если вы решите сделать удлиненный вариант, приготовьтесь к тому, что нужно будет уделять время укладке волос.

Мужская стрижка маллет 2020 подходит всем мужчинам, независимо от формы лица и структуры волос.

Главред собрал свежие варианты мужской стрижки маллет в фотогалерею.

Напомним, ранее сообщалось, последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки зима 2019-2020 стали длиннее. Также в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.