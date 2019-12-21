В моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фото

Модная мужская стрижка фокс хоук одновременно напоминает об ирокезах индейцев и о причёске Элвиса Престли в 70-е.
Никто не знает, какие сюрпризы нам подготовил 2020 год, но в парикмахерском искусстве явно намечается настоящий ренессанс. В частности, мужские стрижки 2020 пополнятся яркими и немного бунтарскими стрижками из далекого прошлого.
На замену поднадоевшим фейдам и андеркатам, которыми уже вряд ли кото-то можно удивить и впечатлить, пришла шедевральная мужская стрижка фокс хоук.
Faux Hawk дословно переводится как "искусственный ястреб".
Модная мужская стрижка фокс хоук (еще говорят - фокс хок) появилась под влиянием смешения нескольких стилей: она одновременно напоминает об ирокезах индейцев и о причёске Элвиса Престли в 70-е.
Мужская стрижка фокс хоук 2020: особенности
Фокс хоук 2020 - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая напоминает клюв ястреба.
Проще говоря, стрижка фокс хоук - это легкий вариант ирокеза. Фокс хоук – это когда бока не выбриваются, при этом волосы поднимаются вверх и сводятся в характерный ирокез.
Фишка мужской стрижки "ястреб" — это многотекстурный вид и длина волос, которые идут от короткого до более длинного спереди.
Модная мужская стрижка 2020 фокс хоук: как укладывать
Чтобы стрижка фокс хоук выглядела стильно и вписывалась даже в деловой образ, следует правильно ее укладывать.
- Вымыйте хорошо волосы и просушите их полотенцем.
- На слегка влажные пряди нанесите мусс или пенку для укладки.
- Придаете желаемую форму прически, приподнимая волосы между пальцами.
- Для закрепления результата на длинные волосы нанесите лак для сильной фиксации.
- При помощи воска можете смоделировать отдельные пряди.
Главред собрал свежие варианты фото стрижки фокс хоук из Инстаграм в фотогалерею.
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