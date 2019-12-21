В моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фото

Никто не знает, какие сюрпризы нам подготовил 2020 год, но в парикмахерском искусстве явно намечается настоящий ренессанс. В частности, мужские стрижки 2020 пополнятся яркими и немного бунтарскими стрижками из далекого прошлого.

На замену поднадоевшим фейдам и андеркатам, которыми уже вряд ли кото-то можно удивить и впечатлить, пришла шедевральная мужская стрижка фокс хоук.

Faux Hawk дословно переводится как "искусственный ястреб".

Модная мужская стрижка фокс хоук (еще говорят - фокс хок) появилась под влиянием смешения нескольких стилей: она одновременно напоминает об ирокезах индейцев и о причёске Элвиса Престли в 70-е.

Мужская стрижка фокс хоук 2020: особенности

Фокс хоук 2020 - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая напоминает клюв ястреба.

Проще говоря, стрижка фокс хоук - это легкий вариант ирокеза. Фокс хоук – это когда бока не выбриваются, при этом волосы поднимаются вверх и сводятся в характерный ирокез.

Фишка мужской стрижки "ястреб" — это многотекстурный вид и длина волос, которые идут от короткого до более длинного спереди.

Модная мужская стрижка 2020 фокс хоук: как укладывать

Чтобы стрижка фокс хоук выглядела стильно и вписывалась даже в деловой образ, следует правильно ее укладывать.

Вымыйте хорошо волосы и просушите их полотенцем.

На слегка влажные пряди нанесите мусс или пенку для укладки.

Придаете желаемую форму прически, приподнимая волосы между пальцами.

Для закрепления результата на длинные волосы нанесите лак для сильной фиксации.

При помощи воска можете смоделировать отдельные пряди.

Главред собрал свежие варианты фото стрижки фокс хоук из Инстаграм в фотогалерею.

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