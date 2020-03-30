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Как сделать мужскую стрижку машинкой самому: 7 простых шагов

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 марта 2020, 05:51

Понятная пошаговая инструкция поможет вам легко подстричь волосы дома.

  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram

В условиях карантина, который непонятно, когда закончится, попасть в бербершоп и обычную парикмахерскую проблематично – они просто закрыты. Те, давно мечтает об удлиненных волосах, получили хорошую возможность изменить имидж и, наконец, отрастить волосы. А вот те, кто привык к коротким волосам, должны просто научиться стричь волосы дома.

В этой процедуре, как уверяют те, кто регулярно стрижет себя сам, нет ничего сложного, а если у вас нет машинки для стрижки – то ее можно заказать интернет-магазине – доставка у большинства из них работает.

Главред собрал фотогалерею свежих вариантов коротких стрижек, которые легко можно выполнить в домашних условиях.

7 простых шагов, как сделать мужскую стрижку машинкой самому

Постарайтесь в первый раз все сделать так, как советуют те, кто уже "набил руку". Потом вы сами сможете составить свой план, как стричь волосы машинкой дома. Но это будет потом.

Перед стрижкой помойте волосы – стричь их будет намного легче.

Также подготовьте место, где будете стричь волосы, и позаботьтесь, чтобы под руками был пылесос или веник – убирать нужно сразу после стрижки, иначе "утонете" в волосах.

Какие нужны инструменты

  1. Машинка для стрижки волос (подойдет любая с насадками)
  2. Острые ножницы
  3. Зеркало

Мужская стрижка машинкой пошагово

Шаг 1 - Виберите стрижку, которую вы хотите сделать

То есть постарайтесь найти фотографию того, что вы хотите получить в итоге.

Но! Если это дебют, то выберите стрижку попроще, так как крайне важно, чтобы в этой "схватке" вы вышли победителем.

Кроме того, первую стрижке делайте "на размер-два больше" - советуем сделать слегка удлиненный вариант, чтобы в случае полного фиаско вы могли иметь "подстраховку".

Шаг 2 – Начните срезать волосы по бокам

Для начала визуально определите линию перехода от нижней части к верхней, то есть каким будет фейд – высокий, средний или низкий. Потом опуститесь чуть ниже – это и будет та линия (с небольшим запасом на случай фиаско). Выберите насадку (она должна быть меньше, чем та, которую будете использовать на верхнем уровне) и стригите волосы против направления роста, то есть снизу вверх.

Шаг 3 – Замедлитесь … и срежьте волосы на затылке

На этом этапе действительно важно замедлиться: возьмите зеркало, и постепенно машинкой срежьте волосы на затылке. В самом низу затылка волосы можно сделать чуть короче – для этого возьмите насадку поменьше. Опять же – все движения снизу вверх. Можете ориентироваться так – самый низ – это насадка 0, потом 0,5, потом 1, потом 3 – ближе к линии фейда.

На этом этапе важный штрих – пройтись машинкой вдоль линии перехода с нижней части к верхней – визуально переход должен получиться плавным.

Шаг 4 – Сделайте фейд

Если вы до этого момента делали все правильно, то сейчас важно выделить линию фейда, чтобы ее было отчетливо видно. Потом аккуратно размываете эту линию – делаете плавный переход от более короткой нижней части к верхней.

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Шаг 5 – Сделайте стрижку верхней части

Если вверху волосы длиннее 5 сантиметров, то машинку можете отложить – такую длину нужно стричь ножницами. Вы удивитесь, но это на самом деле очень легкий этап. Все, что вам нужно – это разделить волосы на несколько секций. Задача: срезать каждую прядь так, чтобы все они были одинаковыми. Как равнять? Легко – каждую новую прядь по предыдущей.  Потом пройдитесь по волосам ножницами для прореживания волос – они отлично сглаживают все неровности.

Шаг 6 – Оформите виски и шею

На этом этапе опять замедлитесь – с висками нужно очень аккуратно. Виски как правило прямыми, но если вы носите бороду, то границу между нею и висками не стоит делать слишком явной. Плавный переход смотрится лучше.

Если на шее граница роста волос у вас проходит очень низко, то шею можно немного подбрить. Если хотите на шее ровную линию, то используйте кожаный ремень -получится своего рода линейка.

Шаг 7 – Сделайте укладку волос

Советуем в конце еще раз помыть голову и высушить волосы так, как вам больше всего нравится. На этом этапе вы сразу увидите все недочеты, если таковые есть, и быстро их сможете устранить.

Читайте такжеБез "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фотоНапомним, если вы еще не успели отрастить волосы, или не хотите слишком длинные волосы, то остановите свой выбор на причёске до подбородка. Это универсальная длина, которая вообще не требует мороки с укладкой – сушить такие волосы легко, и они всегда смотрятся превосходно – не важно, расчешите вы их, красиво высушите или они у вас непослушные, потому что кудрявые.

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