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В моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 апреля 2020, 05:24

После того, как карантин закончится, будет повод не только пойти к парикмахеру, но и запечатлеть на память себя с новой прической. Это будет!

  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram
  • Модный боб 2020 Instagram

Так устроен мир, что, когда мы что-то теряем, мы начинаем понимать, насколько для нас это важно. Сегодня, когда мир ушел на глобальный карантин, обычные радости перешли в разряд заветных мечтаний.

Салоны красоты закрыты, парикмахеры недоступны, а желание увидеть себя в зеркале свежей, с обновленной модной стрижкой настолько сильное, что хочется самой взять и подстричь себя самостоятельно.

Но не нужно резких движений – одно неловкое движение, и потом на душе станет еще хуже. Пользуясь случаем, можете сделать полезные маски для волос из корицы, яичного белка, меда или авокадо. А потом, когда Ковид-19 уйдет, вы запишетесь к парикмахеру, и сделаете потрясающую стрижку.

Для того, чтобы мечта стала реальностью, ее надо визуализировать. Стрижка боб и ее лучшие модные варианты идеально подходят на эту роль, тем более что они тоже заждались нас: так уж вышло, что мы даже не успели перед началом ограничительным мер снять шапки и выгулять те прически, которые сделали в преддверии весны.

В общем, через несколько недель после того, как все мы вернемся в обычный ритм жизни, будет повод не только пойти к парикмахеру, но и запечатлеть на память себя с новой прической. Это будет!

Конечно, вы можете пригласить парикмахера на дом, и один из бобов станет вашим, только ни в коем случае не пытайтесь подстричь волосы самостоятельно.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов стрижки боб 2020.

Женская стрижка боб - самые модные варианты 2020

В моде блант боб

Женская стрижка блант боб, или тупой боб, в этом году невероятно популярна. Она идеально подходит тем, у кого более тонкие волосы, поскольку резкость стрижки создает иллюзию густоты. Суть стрижки в прямом ровном срезе, и чем более тонкие волосы, тем меньше их нужно подстригать. Эта стрижка любит распущенные волосы, поэтому мороки с укладкой не будет. Самая модная укладка – создать иллюзию слоев, не имея их. Для этого нужно брызнуть немного спрея для укладки на волосы, втереть его в волосы и приподнять некоторые пряди руками.

Блант боб 2020 / Instagram

Размытый боб – яркий модный тренд 2020

Это самый легкий и непринужденный вариант стрижки боб, который вызывает чувство восторга. Стрижа размытый боб, или A-line bob, благодаря прядям, которые отличаются друг от друга на 2-3 сантиметра, выглядит очень живо и подкупает естественностью. Эта стрижка отлично смотрится и на тонких, и на густых волосах. Главная задача мастера – размыть линию среза, таким образом осовременить классический вариант боба.

Размытый боб 2020 / Instagram

Бродячий боб – стрижка с шармом

Женская стрижка бродячий боб, или как ее еще называют – чоппи боб - это очень эффектная стрижка родом из 1920-40-х годов. Ее главная особенность – это срез, который   проходит или на уровне ушей, или по линии подбородка. Срез должен быть индивидуален - вы можете добавить короткую или длинную челку - но элемент текстуры имеет первостепенное значение, особенно если у вас тонкие волосы.

Бродячий боб 2020 / Instagram

Треугольный боб – классика всегда в моде

Треугольный боб – самый удачный вариант стрижки, который уже завоевал сердца многих женщин. Суть стрижки в том, что затылок чуть короче, а пряди спереди – длиннее, доходят до уровня плеч и даже спадают чуть ниже. При этом пряди не гладкие, как в каре, а присутствует градуировка, которая добавляет объема.

Женская стрижка треугольный боб отлично смотрится на кудрявых волосах и выглядят еще лучше с челкой – короткой, почти детской, или косой удлиненной – как вам больше нравится.

Треугольный боб 2020 / Instagram

Читайте такжеОкрашивание волос дома: названы самые большие заблужденияНапомним, ранее сообщалось, в моду вернулся французский боб из 60-х, а если быть точнее, то в моде стрижка в стиле легендарной актрисы, автора песен и певицы Джейн Биркин. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он выглядит легким, но все же утонченным. Изюминка – в челке, которая сразу ассоциируется с француженками.

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