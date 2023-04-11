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3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбиться

Адриана Бубновская
11 апреля 2023, 23:50
36
Прически 2023 на короткие волосы отлично освежают образ, делают его стильным, сильным и немного дерзким, за что они так нравятся женщинам.

  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2023
    Женские короткие стрижки 2023 Instagram

Модные стрижки 2023 на короткие волосы эффектные и соблазнительные, поэтому многие из тех, кто давно задумывается о кардинальных изменениях в образе, могут перед ними и не устоять. Тем более, что короткие волосы всегда действуют на женщину магически.

Итак, встречайте – в моду вошли потрясающие женские короткие стрижки с ретро-элементами, такими как многослойность в стиле 70-х и челка. Они отлично освежают образ, делают его стильным, сильным и немного дерзким.

видео дня

Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки сейчас в моде 2023, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения, в которые сложно не влюбиться.

Короткая стрижка блант боб 2023 в тренде

Женская стрижка боб с линией среза на уровне ушей или подбородка сейчас очень популярная. В основе этой стрижки волосы одинаковой длины, поэтому она подходит всем женщинам, независимо от структуры волос. Наиболее эффектная вариация прически - суперпрямые волосы и пробор по центру. Но если вам хочется движения и объема, можете смело добавить кудри или волны, и получится шикарный блант боб!

стрижка блант боб 2023
Стрижка блант боб 2023 / instagram/lucy_thelythamroom

Хит сезона – стрижка микси

Как выглядит стрижка микси? Все просто. В основе этой модной прически 2023 находится классическая стрижка пикси (сверху) и маллет (на затылке). Вы удивитесь, насколько стрижка микси сногсшибательная и как вмиг она способна подарить вам невероятное чувство легкости и свободы. Микси подходит как для прямых, так и для вьющихся волос. Кроме того, вы можете поколдовать с челкой – сделать ее короче или длиннее, и с прядями вокруг ушей и на затылке. На выходе точно получится маленький шедевр, особенно, если ваш парикмахер сможет найти именно ваш идеальный вариант.

стрижка микси 2023
Стрижка микси 2023 / instagram/theportalsalon

В моде очень короткий французский боб 2023

Сердца многих женщин во всем мире уже покорила современная интерпретация стрижка френч боб. В основе этой прически короткая прямая или слегка округленная челка, а также многослойность, благодаря которой вы получаете колоссальный объем и движение. Это чудесное решение для тех, кто хочет добавить изюминку образу и выглядеть, как настоящая парижанка.

френч боб 2023
Стрижка френч боб 2023 / instagram/shapeshifter__studio

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