УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 сентября 2020, 07:14

Удлиненная челка на две стороны не привередлива – она шикарно сочетается и с длинными волосами, и с волосами до плеч.

  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram
  • Модная челка-шторка 2020 Instagram

В 2020 году французская челка в стиле Бриджит Бардо вернулась в моду. Сегодня челка-шторка, или челка-занавес, стала одной из самых популярных – ее очень часто выбирают женщины разного возраста с различными типами лица. Более того, эта челка вскружила голову и многим знаменитостям.

Еще эту потрясающую челку называют так – челка на две стороны. Она может иметь разную длину, что является огромным плюсом, ведь благодаря этому челку можно "подогнать" под любую форму лица. Кроме того, челка-шторка позволяет подчеркнуть глаза и сместить акценты с тех участков лица, которые выделять не хочется.

Отметим – в 2020 году челка-шторка – это уже больше, чем просто классический вариант из 60-х. Например, для стильного лохматого образа кончики челки при помощи фена нужно закрутить как можно дальше от центра – "раздуть ее".

Также довольно много поклонниц у асимметричной челки на две стороны – как вы уже догадались, одна сторона идет короче, а другая – длиннее. Такую челку любят все те, кто устал от классики и обожает эксперименты.

Суть этой знаменитой челки в том, что по центру волосы короче – на уровне ширины между глазами, и постепенно она расширяется и удлиняется. Кстати, эта челка визуально отлично стройнит.

Модная челка-шторка 2020
Модная челка-шторка 2020 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею образцов для вдохновения - посмотрите на эту чудо-челку!

Преимущества челки на две стороны:

  • Челка в стиле Бриджит Бардо визуально меняет овал лица, и может сделать его более округлым.
  • Умелые руки мастера могут создать из такой челки настоящий шедевр, который идеально подходит именно к вашей форме лица.
  • Челка-шторка подходит для разных типов волос, в том числе для тонких.

Недостатки челки на две стороны:

  • Челка-шторка всегда требует укладки, иначе она может некрасиво торчать и выглядеть неряшливо, а этого она не терпит – в итоге проиграете вы.
  • Такая челка не подходит женщинам с жесткими чертами лица.

Модные стрижки с челкой на две стороны

Удлиненная челка на две стороны не привередлива – она шикарно сочетается и с длинными волосами, и с волосами до плеч. Также есть короткие стрижки, которые очень удачно смотрятся в сочетании с челкой-шторкой, например – лохматая стрижка шегги. Кроме того, эту челку можно сочетать с каре.

Модная челка-шторка 2020
Модная челка-шторка 2020 / Instagram

О том, как подстричь челку с удлинением по бокам дома, можете почитать в нашем специальном материале по этой ссылке – там простая пошаговая инструкция.

Модные женские стрижки 2020 – о чем говорилось ранее:

  • Лохматая стрижка шегги официально вернулась в моду на осень-зиму 2020-2021. Эту стрижку могут выбирать все, ведь она универсальная: шегги подходит для самых разных типов волос - от прямых и тонких до густых и вьющихся, а также любой длины.
  • Стрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью. Для того, чтобы выглядеть стильно этой осенью и зимой, обратите внимание на укладки волос в стиле 60-х и 70-х годов. Это новый модный тренд 2020. Суть такой укладки в том, что волосы по всей длине должны быть гладкими, а кончики слегка подкручены вверх.
  • Также ранее мы говорили о том, как укладывать длинные волосы на осень-зиму 2002-2021 и собрали фотогалерею свежих образцов.

челка на две стороны челка удлиненная челка мода 2020 тренды женские стрижки стрижка шегги Бриджит Бордо
Сейчас вы просматриваете новость «Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:31
В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу
07:14
Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото Фото
07:05
"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы
07:02
Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз Видео
06:54
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 8 сентября Фото
06:46
Германия решила сама поставить крест на Северном потоке-2 мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: Илларионов объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
06:11
В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата Видео
05:51
Рак: что можно и нельзя говорить больным близким Видео
05:40
В моду на осень-зиму вошли уютные платья - фото Фото
05:23
Психи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки Зодиака
04:41
Ученые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать Видео
04:17
Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси Видео
03:42
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:09
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
02:35
В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса Видео
02:33
Саша Спилберг топлес стыдливо прикрыла упругую грудь
02:06
Найдено антитело, которое блокирует коронавирус
01:44
"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков Видео
01:30
Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт Видео
00:59
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:52
В Ивано-Франковске врач реанимации паникует из-за отсутствия мест Видео
00:34
14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос Видео
00:07
Разумков оценил вероятность роспуска Рады и назвал условия Видео
07 сентября, понедельник
23:41
В Кривом Роге более 200 шахтеров пятые сутки бастуют под землей
23:22
"Рот закрыл": в Киеве педагог публично унижала студента Видео
22:59
Трамп прошелся по Северному потоку-2 из-за отравления Навального Видео
22:26
Спасатели наконец-то смогли потушить мощный лесной пожар на Луганщине Видео
22:12
Стало известно о 38-летнем солдате, погибшем на мине под Новгородским
22:10
Специалисты назвали тренировку, которая может вызвать инсульт Видео
22:02
Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев Видео
22:00
Лукашенко на распутье: журналист назвал два сценария будущего Беларуси Видео
21:39
Бабье лето зимой: синоптик удивил прогнозом до Нового года Видео
21:39
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
21:32
Посол Украины в Беларуси после паузы вернулся в Минск Видео
21:30
У Кравчука объяснили, зачем Россия сорвала перемирие на Донбассе Видео
21:03
Ел мясо сурка: в Монголии третий человек скончался от жуткой болезни
20:56
Саакашвили позвали на пост премьер-министра: что ответил экс-президент Грузии
20:46
В России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма
20:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
20:35
Новшество от Укрзализныци: за поездами можно будет следить онлайн
20:21
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
20:19
Зеленский рассказал, когда определится дата встречи с Путиным Видео
20:01
"Вырваны куски кожи": в Минске нашли изувеченное тело футбольного фана
19:56
Чиновники оправдались за отказ госпитализировать пациента с тяжелой пневмонией Видео
19:39
Притула признался, что футбольные ультас буквально спасли его
19:31
Эксперт ошарашил убытками от Covid-19 для мировой экономики Видео
19:15
В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков
19:15
Deftones исправили ошибку с перепутанными Киевом и Москвой
19:03
Макрон и Джонсон срочно обратились к России из-за отравления Навального
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять