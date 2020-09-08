Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото

В 2020 году французская челка в стиле Бриджит Бардо вернулась в моду. Сегодня челка-шторка, или челка-занавес, стала одной из самых популярных – ее очень часто выбирают женщины разного возраста с различными типами лица. Более того, эта челка вскружила голову и многим знаменитостям.

Еще эту потрясающую челку называют так – челка на две стороны. Она может иметь разную длину, что является огромным плюсом, ведь благодаря этому челку можно "подогнать" под любую форму лица. Кроме того, челка-шторка позволяет подчеркнуть глаза и сместить акценты с тех участков лица, которые выделять не хочется.

Отметим – в 2020 году челка-шторка – это уже больше, чем просто классический вариант из 60-х. Например, для стильного лохматого образа кончики челки при помощи фена нужно закрутить как можно дальше от центра – "раздуть ее".

Также довольно много поклонниц у асимметричной челки на две стороны – как вы уже догадались, одна сторона идет короче, а другая – длиннее. Такую челку любят все те, кто устал от классики и обожает эксперименты.

Суть этой знаменитой челки в том, что по центру волосы короче – на уровне ширины между глазами, и постепенно она расширяется и удлиняется. Кстати, эта челка визуально отлично стройнит.

Модная челка-шторка 2020 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею образцов для вдохновения - посмотрите на эту чудо-челку!

Преимущества челки на две стороны:

Челка в стиле Бриджит Бардо визуально меняет овал лица, и может сделать его более округлым.

Умелые руки мастера могут создать из такой челки настоящий шедевр, который идеально подходит именно к вашей форме лица.

Челка-шторка подходит для разных типов волос, в том числе для тонких.

Недостатки челки на две стороны:

Челка-шторка всегда требует укладки, иначе она может некрасиво торчать и выглядеть неряшливо, а этого она не терпит – в итоге проиграете вы.

Такая челка не подходит женщинам с жесткими чертами лица.

Модные стрижки с челкой на две стороны

Удлиненная челка на две стороны не привередлива – она шикарно сочетается и с длинными волосами, и с волосами до плеч. Также есть короткие стрижки, которые очень удачно смотрятся в сочетании с челкой-шторкой, например – лохматая стрижка шегги. Кроме того, эту челку можно сочетать с каре.

Модная челка-шторка 2020 / Instagram

О том, как подстричь челку с удлинением по бокам дома, можете почитать в нашем специальном материале по этой ссылке – там простая пошаговая инструкция.

Модные женские стрижки 2020 – о чем говорилось ранее: