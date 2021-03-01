"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты

Юлия Тимошенко сама призналась, в чем секрет ее красоты / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат и глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свой новый имидж.

В конце января хирурги и политики спорили, почему резко помолодела Тимошенко – и вот Леди Ю сама взялась развеять тайну своего чудесного преображения, после которого у 60-летнего политика исчезли морщины под глазами и подбородок.

Сама глава Батькивщины упорно отрицает слухи, что якобы сделала пластическую операцию, говорится в сюжете программы Викриття. Хотя, к примеру, пластический хирург Дмитрий Слоссер, посмотрев на изменения во внешности Тимошенко, поделился своим профессиональным мнением: "Она сделала подтяжку лица и нижних век".

Тимошенко в свою очередь упорно доказывает, что все улучшения в ней – результат хорошего долгого отдыха.

"Я хочу успокоить всех ваших читателей и слушателей: я просто смогла 30 дней отдохнуть. Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на Новый год мы семьей отдохнули. И это, возможно, немножечко повлияло и на внешний вид", – пояснила Тимошенко.

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