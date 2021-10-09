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Худшие аксессуары для женщин после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 октября 2021, 17:50

Если не хотите испортить наряд и выглядеть дешево, то забудьте о колготках в сеточку, обуви на платформе и огромных солнцезащитных очках. Но не только!

Есть вещи, которые выглядят на женщинах после 40 лет нелепо / Instagram

Аксессуары – это маленькие детали образа, которые позволяют женщине раскрыться, показать характер, настроение и выглядеть интересно. Но, несмотря на второстепенную роль, они способны как поднять стиль женщины на новый уровень, так и перечеркнуть все ее старания. Особенно это ощутимо после 40 лет, когда многие вещи в гардеробе женщины просто недопустимы.

Да, в этом возрасте хочется ярких вещей, и это нормально. И, конечно же, вы просто обязаны научиться дополнять свою одежду эффектными аксессуарами. При этом важно понимать, что вам подходит, а мимо чего в магазинах можно сразу пролетать.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие модные аксессуары женские нужно игнорировать в 40 лет – эти штрихи уже неактуальны для вас, так как делают образ нелепым, вульгарным и даже визуально старят его.

Худшие аксессуары для женщин после 40 лет

Колготки в сеточку и с узорами

Если не хотите испортить наряд и выглядеть дешево, то забудьте о колготках в сеточку. Они уместны только на тематической вечеринке или в спальне. А носить такие колготки на работу или деловую встречу – плохое решение.

Это же касается и колготок с узорами. Вы могли на них делать ставку в 20 лет, а сейчас поищите другой способ подчеркнуть свою индивидуальность.

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Колготки в сеточку нужно обходить стороной/ Instagram

Смелые и дешевые украшения

Бывают украшения, которые просто завораживают своей красотой и поражают эффектностью. И никто не запрещает вам такие украшения носить – главное, чтобы такое украшение было единственным центром внимания в вашем наряде.

Читайте такжеКакие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носитьНо если вы превратитесь в новогоднюю елку, щедро усыпанную украшениями – то ничего хорошего из этой затеи не выйдет. А вот дешевые украшения в 40 лет – моветон. Лучше вообще обойтись без них.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
От дешевых украшений лучше отказаться / Instagram

Бантики и резинки для волос

После 40 лет аксессуары для волос – это или бомба, или полный провал. Поэтому прежде, чем покупать резинку, заколку, бантик и даже обруч, оцените свой образ со стороны.

Вы не должны выглядеть по-детски, поэтому все милые мелочи обходите стороной. Также держитесь подальше от любых повязок на голову с сумасшедшими узорами, а также заколок в виде бабочек.

Аксессуары для волос 2021
Резинки и банты после 40 лет - это бомба или полный провал / Instagram

Модные рюкзаки

Есть функциональные рюкзаки, а есть модные рюкзаки, которые, как правило, слишком малы, чтобы вместить что-либо, и совершенно неуместны для тех, кому 40 лет. К функциональным моделям вопросов нет – смело носите их в повседневной жизни.

Модные сумки 2020 весна
Рюкзаки не подходят женщинам после 40 лет / Instagram

Обувь на платформе

Мода диктует свои правила, а ваше право – их принимать или игнорировать. Сандалии на платформе всегда подкупают своим удобством, ведь в них относительно легко ходить, но они по-прежнему опасны для ваших лодыжек и ступней. А еще они выглядят нелепо – это не то, что нужно женщине после 40 лет.

Босоножки на платформе 2021
Босоножки на платформе в 40 лет неуместны / Instagram

Какие еще аксессуары не подходят женщинам в 40 лет:

  • Леггинсы с яркими принтами.
  • Стринги и бикини.
  • Вещи, усыпанные блестками.
  • Дешевые сумки.
  • Браслеты на ногу.
  • Огромные солнцезащитные очки.

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