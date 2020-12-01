Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов

За месяц волосы отрастают максимум на 1,5 сантиметра / Instagram

Красивые длинные волосы — это роскошь, которая требует больших усилий. Пути к такому богатству только два - можно раскошелиться на процедуру наращивания волос, либо набраться терпения и начать кропотливый процесс отращивания собственной шевелюры. Последний вариант более рентабельный, но он требует большого упорства, которого хватает не всем.

Но если длинные волосы – мечта всей вашей жизни, и вы наконец хотите попрощаться с короткой стрижкой, то шансы у вас есть. Тем более, сейчас зима, и карантинные ограничения заставляют чаще находиться дома, что позволит вам легко сделать некоторые важные вещи, которые помогут вашим волосам. Кроме того, в нашем материале "Отремонтировать" волосы - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях вы можете узнать полезные советы, которые значительно улучшат состояние ваших волос.

Если хотите знать правду, то волосы вырастают максимум на сантиметр-полтора в месяц, и это если они в отличном состоянии. Поэтому приготовьтесь к длительному "путешествию" в мир отращивания волос, результатом которого станете сногсшибательная вы с роскошными волосами!

Мы сегодня расскажем вам о главных 11 шагах, которые помогут вам достичь цели и быстро отрастить волосы в домашних условиях.

Как отрастить волосы в домашних условиях - 11 шагов

1

Не демонизируйте ножницы – раз в 8 недель старайтесь подстригать кончики волос: они могут быть поврежденными, и лучше от них избавляться.

2

На период отращивания волос категорически откажитесь от окрашивания волос, наращивания волос и всевозможных химических воздействий – позвольте себе эту жертву сегодня ради красоты в будущем!

3

Уход имеет значение. Чтобы волосы росли быстрее, организуйте им дополнительное увлажнение и питание. Используйте бальзамы, маски, кондиционеры и другие средства для ухода за волосами с витаминно-минеральными комплексами. Но не мойте голову каждый день.

4

Внимательно читайте этикетки. Используйте очень мягкие средства по уходу за волосами – в идеале они должны быть на натуральной основе, и избегайте таких вещей, как парабены и силиконы. Эти агрессивные ингредиенты могут закупорить волосяные фолликулы и саботировать ваш грандиозный план роста волос.

5

Полотенце требует ревизии. Обязательно замените обычное полотенце на более мягкое полотенце из микрофибры. Кроме того, не нужно тереть волосы после мытья – просто промокните их, чтобы впитать воду. Как вариант – в ход может пойти обычная хлопковая футболка. И не сушите волосы феном!

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6

Расчесывайте волосы только тогда, когда это действительно необходимо, и делайте это осторожно. При расчесывании или распутывании волос всегда начинайте с концов и продвигайтесь вверх.

Волосам нужен покой / Instagram

7

Ваше главное правило на период отращивания волос – как можно меньше их трогать. Постоянное расчесывание, сушка, завивка, плетение кос, бигуди, высокий хвост – все это не способствует росту волос.

8

Станьте для себя ребенком, и обратите внимание на наволочки – отныне вы должны спать исключительно на шелковых наволочках, чтобы избежать путаницы, ломкости и повреждений волос.

9

Еще один важный момент. Помните, что состояние волос зависит от эмоционального состояния, и если вы все время нервничаете, то на волосах это отразится тоже – волосы просто "застынут" в ожидании, пока вы решите все проблемы мира. Именно поэтому успокойтесь, рост волос начинается с внутреннего покоя!

10

Хорошим стимулом для роста волос является массаж головы. Для этого пальцами рук делайте легкие массирующие движения. Кроме того, массаж кожи головы может улучшить настроение и снять стресс, который отрицательно влияет на рост волос.

11

Пересмотрите свое питание – вам нужен биотин, поэтому ешьте орехи, яйца, зелень, авокадо, лосось и цветную капусту. Дефицит железа часто является причиной выпадения волос, поэтому старайтесь кушать печень, мясо, бобовые и злаковые.