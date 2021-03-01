Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило

Стричь волосы нужно каждые 8-12 недель / Instagram

Вы стрижете волосы, когда появляется свободное время? Или поход в салон красоты планируете тогда, когда настроение на нуле, и хочется перезарядить внутренние батарейки, освежив прическу? Или вы бежите к парикмахеру только тогда, когда видите, что кончики волос посеклись, и шевелюру нужно спасать? Ответьте себе на этот вопрос откровенно. А потом прочитайте наши советы, чтобы узнать, как часто надо стричь волосы.

Конечно, когда волосы повреждены, и это видно невооруженным глазом, то стрижка неминуема, если здоровье волос для вас не пустой звон. Но помимо дефектов волос, важно также учитывать то, какая у вас прическа. Будете удивлены, но у каждого стиля – свои "законы": одна стрижка требует регулярной корректировки, а другая – стерпит все.

Кроме того, ваш тип волос также играет важную роль при выборе частоты стрижки.

Как часто нужно стричь волосы

Есть правила, которые проверены временем. Верить им или нет, ваше право, но в идеале между стрижками должно пройти минимум 8, максимум 12 недель. Это в том случае, если у вас здоровые волосы. Кроме того, такой интервал – два-три месяца – позволяет большинству причесок выглядеть более-менее прилично.

Читайте такжеПочему волосы нужно мыть сырым яйцомА дальше – нюансы и индивидуальный подход. Чтобы понять, как часто нужно стричь кончики волос, следует обратить внимание на ряд факторов. Дело в том, что если у вас прическа каре с прямой челкой, то сразу понятно, что через 12 недель прическа будет выглядеть ужасно. Такую стрижку, или хотя бы челку – нужно корректировать каждые три недели.

Если у вас волосы средней длины, или вы – счастливая обладательница длинных волос, и вы обожаете локоны, или если от природы у вас волнистые волосы, то "золотое" правило 8-12 недель отлично работает в вашем случае. Правда, и тут есть исключения: если ваши волосы повредились в результате окрашивания или укладки при помощи фена, то стричь волосы нужно раньше.

А все те, у кого короткие волосы, например, стрижка пикси, должны определиться: что будет дальше. Если короткие волосы – это ваш стиль надолго, то к парикмахеру нужно стараться попадать каждые 3-7 недель. Конечно, если вы решите отращивать волосы, то просто освежайте стрижку раз в несколько месяцев.

Короткие волосы нужно стричь чаще / Instagram

Читайте такжеКак быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шаговЧтобы лохматые и текстурированные прически выглядели шикарно, волосы нужно стричь каждые 6-8 недель. Этого интервала хватит для того, чтобы дать прядям возможность хорошо отрасти, прежде чем они будут выглядеть тяжелыми и плоскими.

Все те, кто обожает стрижки боб или лоб, должны планировать поход к парикмахеру каждые 6 недель. Потом стрижка теряет форму и становится менее эффектной.

Как часто нужно стричь волосы для быстрого роста

Ошибаются те, кто думает, что отращивание волос – это полный отказ от стрижки. Не демонизируйте ножницы – раз в 8 недель старайтесь подстригать кончики волос: они могут быть поврежденными, и лучше от них избавляться.