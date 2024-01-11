Как правильно чистить расчески для волос: советы, которые спасут ваши волосы

В расческе могут скапливаться волосы, грязь и даже микробы, которые негативно повлияют на здоровье ваших волос, поэтому важно регулярно их дезинфицировать.

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Для чего и как дезинфицировать расчески / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Наверняка вы неоднократно спрашивали себя, как правильно чистить щетки и расчески для волос. В нашей повседневной жизни важно уделять внимание уходу за предметами, которые мы используем каждый день, и расчески не являются исключением. Они могут накапливать огромное количество волос и грязи, поэтому важно регулярно их дезинфицировать, чтобы волосы были здоровыми и красивыми.

Как чистить щетки для волос

Удалите волосы. Первое, что вы должны сделать, это удалить все волосы, попавшие на щетку. Вы можете использовать длинные тонкие предметы, такие как ручки, кисти для макияжа или даже ручку другой расчески, чтобы избавиться от клочков волос. Вымойте щетку или расческу. Наполните емкость теплой водой и добавьте немного мыла или шампуня, чтобы образовалась пена. Окуните щетку в воду и оставьте на 3-4 минуты. При необходимости аккуратно потрите щетину чистой зубной щеткой, чтобы удалить оставшуюся грязь. Промыть и высушить. После замачивания промойте щетку теплой водой, чтобы удалить остатки мыла. Затем вытрите его чистой сухой тканью. Встряхните над раковиной, чтобы удалить лишнюю воду.

Как чистить деревянные щетки

Если у вас есть деревянные щетки, уделите особое внимание сушке. Важно не оставлять воду, так как со временем щетка может испортиться.

Помимо выполнения описанных выше шагов, есть некоторые дополнительные рекомендации по правильной очистке деревянной щетки:

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Используйте как можно меньше воды: чтобы предотвратить разбухание или гниение щетки, рекомендуется использовать как можно меньше мыла и воды при ее чистке.

Быстро вымойте и высушите: удалив все волосы, просто удалите остатки и жир, попавшие в щетку, небольшим количеством воды. Поскольку предмет сделан из дерева, чем меньше времени требуется на высыхание, тем лучше будет результат.

Помните, что регулярная дезинфекция важна не только для очистки, но и для устранения любых бактерий или остатков, которые могут накапливаться на щетках.

Как продезинфицировать щетки и расчески

Хотя это может показаться странным, одним из наиболее распространенных методов дезинфекции щеток и расчесок является нашатырный спирт.

Для этогоприготовьте раствор из 1/4 стакана нашатырного спирта и 1 стакан чистой воды. Эта смесь безопасна для вашей рачески, но мы рекомендуем надевать перчатки. Смочите щетку в растворе, промойте ее теплой водой и дайте полностью высохнуть.

Также можно дезинфицировать щетки для волос водой и уксусом. В этом случае смешайте 1/2 стакана белого уксуса с 1/2 стакана теплой воды и окуните щетку не более чем на 30 минут, чтобы избежать возможного повреждения щетины или ручки.

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