Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой

Модная прическа пучок 2021 / Instagram

Сложить волосы в пучок – удачное решение для тех, хто хочет выглядеть эффектно даже в те дни, когда катастрофически не хватает времени сделать укладку. Более того, если вы не успели помыть голову, но вам срочно нужно выглядеть презентабельно, то пучок тоже станет для вас спасением. Попробуйте хотя бы раз закрутить волосы в пучок, и поймете, что эта удивительная прическа – универсальный "солдат", способный спасти ваш образ в любой ситуации. Более того, пучок можно укладывать как на короткие, так и на средние или длинные волосы, а это огромный плюс. Кроме того, это простая и легкая прическа, которая выглядит мило и стильно, пока вы отращиваете длинные волосы.

Правда, есть еще одна прическа, которая может стать спасательным кругом в многих ситуациях – это косички. Если у вас волосы как минимум до плеч, то можете также ознакомиться с самыми модными вариантами косичек в нашем материале Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг.

А еще прическа пучок, или как ее еще называют – булочка – это стильный вариант для тех, что хочет выглядеть беззаботно и шикарно. Такая прическа всегда освежает образ и омолаживает его, поэтому ее так любят знаменитости.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах прически пучок 2021, которые наиболее популярны и заслуживают внимания, и как сделать прическу пучок.

Модная прическа пучок 2021 – на что обратить внимание

Прическа пучок "половина вверх, половина вниз"

Эта прическу оценят по достоинству обладательницы тонких волосы, потому она поможет прядям выглядеть более объемными. Суть ее в том, что вы сверху собираете немного волос, как для "мальвинки", и закручиваете пучок. Нижнюю часть волос можно немного накрутить – это придаст прическе текстуру. Учтите также то, что такая прическа очень удачно смотрится на окрашенных волосах – блики превращают прическу в фантастическое произведение искусства, от которого сложно отвести взгляд.

Модная прическа пучок 2021 / Instagram

Прическа два пучка

Если вы собираетесь на скромное свидание, или встречу с друзьями, то подумайте о прическе два пучка. Будьте уверенны, что вы всех очаруете такой прической, ведь она добавляет образу непосредственности и искренности. Это могут быть как две полноценные "булочки", так и вариант "половина вверх, половина вниз": закручиваете два пучка сверху, а нижняя часть волос кокетливо свисает.

Модная прическа два пучка 2021 / Instagram

Французская коса и пучок

Если у вас есть немного времени, и вы умеете плести косички, то романтическая прическа пучок с французской косой как раз для вас. Создать такую красоту не сложно. Заплетите свободную французскую косу и закрутите ее конец в булочку. Несколько тонких прядей завершат образ и добавят вам элегантности. При этом наиболее удачно смотрится боковая коса, переходящая в пучок.

Модная прическа пучок 2021 / Instagram

Прическа низкий пучок

Это любимая прическа невест и всех тех, кто собирается на какое-то важное торжество и нужно выглядеть идеально. Она элегантная, изысканная, и очень праздничная. Этот тип пучка гарантирует, что ваши волосы будут красиво и аккуратно уложены: их зачесывают назад, и на затылке закручивают "булочку". Чтобы добавить образу легкости, можно некоторые пряди немного вытащить, ведь бохо-стиль завораживает.

Читайте такжеКак накрутить волосы плойкой в домашних условияхДля того, чтобы создать низкий пучок, просто создайте низкий хвост и закрепите волосы резинкой для волос. Оберните волосы вокруг резинки, чтобы полностью закрыть ее, и закрепите булавками. Чем больше булавок, тем лучше, ведь так пучок будет лучше держаться.

Модная прическа пучок 2021 / Instagram

Прическа высокий пучок в стиле 60-х

Самый простой способ внедрить стиль 1960-х в вашу повседневную жизнь - это создать высокий пучок. Чтобы получить прическу в стиле ретро, все, что вам нужно сделать, собрать волосы в очень высокий хвост, приглаживая их расческой по ходу движения. Потом нужно обернуть волосы вокруг основания хвоста, пока он не превратится в гигантскую форму улитки. Для того, чтобы такая прическа хорошо держалась, вам может понадобиться много лака для волос. Но если волосы будут "торчать", то не волнуйтесь, сейчас это тренд.