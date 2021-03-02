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Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 марта 2021, 04:35

Уже много лет эта удивительная омолаживающая женская стрижка не выходит из трендов. А все благодаря тому, что она очень мягко реагирует на любые эксперименты.

  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram
  • Стрижка каре на ножке Instagram

У женской стрижки каре на ножке особая миссия – она призвана добавить образу романтичности, загадочности и элегантности. Но не только. Одной из главных задач этой стрижки является омоложение лица – верите или нет, но она удивительным образом освежает его и позволяет тем, кому за 40, выглядеть намного моложе.

Стрижка каре на ножке – это, как правило, не слишком много волос на затылке, а весь объем уходит на макушку и в область ушей.

Уже много лет эта удивительная омолаживающая женская стрижка не выходит из трендов. А все благодаря тому, что она очень мягко реагирует на любые эксперименты: можно изменить челку, цвет волос, добавить градуировку или асимметрию, и каждый раз результат вас приятно удивит.

Каре на ножке кому подходит

Мы уже говорили выше о том, что прическа каре на ножке – находка для женщин после 40 лет, но это вовсе не значит, что другим она противопоказана. На само деле каре на ножке творит чудеса – юных красавиц она делает более взрослыми и добавляет им обаятельности, а всех остальных – визуально омолаживает.

Каре на ножке 2021 – на что обратить внимание

Если вы уже вдохновлены, и хотите сделать именно эту стрижку, то определитесь с длиной. Например, вы можете сделать удлиненное каре на ножке, которое добавит лицу легкости и сгладит острые углы. Более того, это неплохое решение для обладательниц квадратного лица.

Читайте такжеПочему волосы нужно мыть сырым яйцомТакже можете сделать короткое каре на ножке – это вариант для тех, кто точно знает, чего хочет, и не боится пристального внимания к лицу и области шеи. Кроме того, стрижка каре на ножке на короткие волосы не слишком требовательна к самой структуре волос.

Стрижка каре на ножке
Стрижка каре на ножке / Instagram

Эта женская стрижка отлично смотрится и на густых волосах, и на тонких. Более того, каре на ножке на тонкие волосы – идеальное решение, ведь это одна из немногих стрижек, которая действительно визуально делает шевелюру объемной.

Читайте такжеКак часто нужно стричь волосы: "золотое" правилоМодное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное не ошибиться с формой. Но лучше всего выглядит каре на ножке с косой челкой: дело в том, что именно вариант, когда волосы слегка уложены на бок, потрясающе освежает образ и омолаживает его.

Стрижка каре на ножке / Instagram

Укладка модной стрижки каре на ножке не требует особых усилий, если саму стрижку выполнил профи. Для этого следует на влажные волосы нанести спрей или пенку для укладки, и аккуратно высушить их. По желанию результат можно зафиксировать лаком.

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