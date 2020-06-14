Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото

Карантин стал настоящим испытанием для многих мужчин, при этом появилось немало и тех, кто освоил азы парикмахерского мастерства, и может сделать стрижку в домашних условиях.

Жизнь заставила что-то в себе изменить – отрастить волосы, сделать волосы максимально короткими или сделать на голове то, что в конкретный момент времени возможно.

Сегодня бербершопы и салоны красоты открыты, поэтому мужская стрижка, по крайней мере, в нашей стране, стала опять доступной. Только прежде, чем звонить в ближайшую парикмахерствую и записываться на стрижку, посмотрите, чем дышит лето. Дело в том, что весной тренды изменились, некоторые стрижки канули в лету, а кое-что подзабытое внезапно выбилось в финал и оказалось на вершине популярности.

Мы собрали для вас те стрижки, которыми интересуются мужчины сегодня. Если слова для вас излишни, просто полистайте нашу фотогалерею – там представлены самые свежие образцы крутых мужских стрижек на лето 2020 – это то, чем хвастаются самые классные берберы, и то, что выбирают современные парни и мужчины.

Мужские стрижки 2020 короткие – как подстричься этим летом

Стрижка как у Криштиану Роналду

Если вы за время карантина немного отрастили шевелюру, то не спешите стричь её слишком коротко. Посмотрите, какую стрижку сейчас популяризирует любимец миллионов, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – хотите вы того или нет, но футболисты в первую очередь диктуют моду на стрижки. Свою новую стрижку - короткие виски и затылок, и волнистую слегка удлиненную шевелюру – Роналду выставил на обозрение своей многомилионной аудитории в Instagram. При этом футболист спросил: "Одобрено?" За несколько недель новый образ Роналду одобрили более 12 миллионов человек во всем мире, поэтому смело можете взять такой вариант на вооружение.

Новая стрижка Криштиану Роналду / скриншот Instagram

Кроме того, волосы можно собрать в хвостик на макушке (прическа топ кнот), как это тоже делает Роналду – и вы будете на высоте.

Прическа топ-кроп Криштиану Роналду / скриншот Instagram

Читайте также Без "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фотоМужская короткая стрижка цезарь

В последний раз короткая стрижка цезарь была в моде в 90-х, и в конце прошлого года она вернулась в тренды. Главной особенностью и преимуществом стрижки цезарь является то, что она не требует абсолютно никакой укладки. Фишка "цезаря" — это ровная и очень короткая челка. При этом иногда челка настолько короткая, что, кажется, ее вообще нет. Одна из вариаций стрижки цезарь – это градуированная челка вместо прямой. Кроме того, важны контуры – они должны быть четкими и аккуратными.

Стрижка цезарь / Instagram

Стрижка канадка

Мужчины в последнее время часто интересуются стрижкой канадка. Более того, Инстаграм буквально завален фотографиями свежих вариантов стрижки. Как видим, вопреки тому, что еще вначале года ей пророчили забытие, она все же осталась в трендах. Как вы уже поняли по названию, стрижка родом из далекой Канады. Канадка – стрижка, которую подарили миру хоккеисты. Суть стрижки в том, что довольно большой объем волос оставляется на макушке, при этом затылок и виски стригутся намного короче. Обратите внимание, переходы плавные, но эксперименты тоже приветствуются.

Стрижка канадка / Instagram

Стрижка кроп

Эта стильная и узнаваемая стрижка, которая в этом году успела завоевать сердца многих мужчин, пришла в наши широты из Великобритании, и означает "срез". Суть ее в том, что виски и затылок выбривают, а сверху на макушке оставляют большую массу волос и густую челку, которая ложится вперед и имеет ровную линию среза. Чёлка в стрижке кроп может быть как короткой или средней длины, так и вовсе срезана до самой краевой линии – этот вариант похож на стрижку цезарь, отличие только в том, что в кропе макушка и челка объемные. Кроп – стрижка для уверенных в себе мужчин.

Стрижка кроп / Instagram

Короткая мужская стрижка бокс

Это очень мужественная стрижка и вариант для тех, кто вообще не хочет заморачиваться нат тем, как укладывать волосы. Затылок максимально открытый, на макушке волосы длиной максимум 3 сантиметра. Тем не менее, несмотря на простоту, стрижка эффектно смотрится, когда волосы действительно короткие, поэтому по мере отрастания ее нужно корректировать, то есть придется часто посещать парикмахера.

Стрижка бокс / Instagram

Но есть еще один вариант – можно купить машинку для стрижки волос, и периодически стричь волосы самому дома. Ранее Главред подготовил простую пошаговую инструкцию (из семи шагов), как сделать мужскую стрижку машинкой дома – посмотрите, возможно этот вариант именно то, что вы ищете.