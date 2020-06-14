Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото

Если вы за время карантина немного отрастили шевелюру, то не спешите стричь её слишком коротко.
Карантин стал настоящим испытанием для многих мужчин, при этом появилось немало и тех, кто освоил азы парикмахерского мастерства, и может сделать стрижку в домашних условиях.
Жизнь заставила что-то в себе изменить – отрастить волосы, сделать волосы максимально короткими или сделать на голове то, что в конкретный момент времени возможно.
Сегодня бербершопы и салоны красоты открыты, поэтому мужская стрижка, по крайней мере, в нашей стране, стала опять доступной. Только прежде, чем звонить в ближайшую парикмахерствую и записываться на стрижку, посмотрите, чем дышит лето. Дело в том, что весной тренды изменились, некоторые стрижки канули в лету, а кое-что подзабытое внезапно выбилось в финал и оказалось на вершине популярности.
Мы собрали для вас те стрижки, которыми интересуются мужчины сегодня. Если слова для вас излишни, просто полистайте нашу фотогалерею – там представлены самые свежие образцы крутых мужских стрижек на лето 2020 – это то, чем хвастаются самые классные берберы, и то, что выбирают современные парни и мужчины.
Мужские стрижки 2020 короткие – как подстричься этим летом
Стрижка как у Криштиану Роналду
Если вы за время карантина немного отрастили шевелюру, то не спешите стричь её слишком коротко. Посмотрите, какую стрижку сейчас популяризирует любимец миллионов, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – хотите вы того или нет, но футболисты в первую очередь диктуют моду на стрижки. Свою новую стрижку - короткие виски и затылок, и волнистую слегка удлиненную шевелюру – Роналду выставил на обозрение своей многомилионной аудитории в Instagram. При этом футболист спросил: "Одобрено?" За несколько недель новый образ Роналду одобрили более 12 миллионов человек во всем мире, поэтому смело можете взять такой вариант на вооружение.
Кроме того, волосы можно собрать в хвостик на макушке (прическа топ кнот), как это тоже делает Роналду – и вы будете на высоте.
Читайте такжеБез "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фотоМужская короткая стрижка цезарь
В последний раз короткая стрижка цезарь была в моде в 90-х, и в конце прошлого года она вернулась в тренды. Главной особенностью и преимуществом стрижки цезарь является то, что она не требует абсолютно никакой укладки. Фишка "цезаря" — это ровная и очень короткая челка. При этом иногда челка настолько короткая, что, кажется, ее вообще нет. Одна из вариаций стрижки цезарь – это градуированная челка вместо прямой. Кроме того, важны контуры – они должны быть четкими и аккуратными.
Стрижка канадка
Мужчины в последнее время часто интересуются стрижкой канадка. Более того, Инстаграм буквально завален фотографиями свежих вариантов стрижки. Как видим, вопреки тому, что еще вначале года ей пророчили забытие, она все же осталась в трендах. Как вы уже поняли по названию, стрижка родом из далекой Канады. Канадка – стрижка, которую подарили миру хоккеисты. Суть стрижки в том, что довольно большой объем волос оставляется на макушке, при этом затылок и виски стригутся намного короче. Обратите внимание, переходы плавные, но эксперименты тоже приветствуются.
Стрижка кроп
Эта стильная и узнаваемая стрижка, которая в этом году успела завоевать сердца многих мужчин, пришла в наши широты из Великобритании, и означает "срез". Суть ее в том, что виски и затылок выбривают, а сверху на макушке оставляют большую массу волос и густую челку, которая ложится вперед и имеет ровную линию среза. Чёлка в стрижке кроп может быть как короткой или средней длины, так и вовсе срезана до самой краевой линии – этот вариант похож на стрижку цезарь, отличие только в том, что в кропе макушка и челка объемные. Кроп – стрижка для уверенных в себе мужчин.
Короткая мужская стрижка бокс
Это очень мужественная стрижка и вариант для тех, кто вообще не хочет заморачиваться нат тем, как укладывать волосы. Затылок максимально открытый, на макушке волосы длиной максимум 3 сантиметра. Тем не менее, несмотря на простоту, стрижка эффектно смотрится, когда волосы действительно короткие, поэтому по мере отрастания ее нужно корректировать, то есть придется часто посещать парикмахера.
Но есть еще один вариант – можно купить машинку для стрижки волос, и периодически стричь волосы самому дома. Ранее Главред подготовил простую пошаговую инструкцию (из семи шагов), как сделать мужскую стрижку машинкой дома – посмотрите, возможно этот вариант именно то, что вы ищете.