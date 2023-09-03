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Минимализм и геометрия: какой маникюр будет в тренде осенью-2023

Лидия Неплях
3 сентября 2023, 12:09 обновлено 3 сентября, 12:09
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В этом году модно носить спокойные цвета или необычные рисунки.
Тренды осеннего маникюра
Тренды осеннего маникюра / Коллаж Главред, фото Instagram (zaradisenails, safinailstudio, charlotteemilybeauty_)

Как только приходит осень, мир маникюра оживает новыми и захватывающими трендами. Осень 2023 года не исключение, и предлагает множество вдохновляющих идей для создания стильного и актуального маникюра. Сезон сменяется, а с ним меняются и предпочтения в цветах, текстурах и дизайне ногтей.

Какие цвета для маникюра стоит выбрать осенью

Осенью и зимой 2023-2024 года в мире маникюра на передний план выйдут следующие трендовые оттенки: синий, зеленый, красный, оранжевый, нежно-розовый и нежно-голубой. Эти цвета станут ключевыми в создании яркого и насыщенного дизайна ногтей, придающего им сочность и живость.

Что будет в тренде осенью

Сдержанные оттенки. Тренды могут включать в себя нейтральные, приглушенные цвета, такие как мокко, горький шоколад, беж и хаки. Эти оттенки подходят для создания элегантных и утонченных маникюров.

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Металлический блеск. Лаки и дизайны с металлическими элементами могут стать популярными на осень 2023 года. Золото, серебро и бронза могут добавить роскошный акцент к вашему маникюру.

Геометрические узоры. Абстрактные и геометрические узоры могут придать ногтям современный и стильный вид. Это могут быть линии, треугольники, круги и другие геометрические формы.

Текстурные отделки. Матовые, песочные, вельветовые и другие текстурные отделки также могут быть интересными вариантами для осеннего маникюра. Они придают ногтям необычный вид и ощущение.

Художественные рисунки. Ручная роспись, а также наклейки с различными рисунками осенью 2023 года могут быть актуальными трендами.

Глиттер и стразы. Блеск и стразы всегда в моде, они могут добавить нотку роскоши и сияния к вашему маникюру. Вы можете использовать их как акцентные детали или покрыть ими все ногти.

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