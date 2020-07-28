Яркие вещи в стиле пэчворк возвращаются в моду на осень 2020 - фото

В 2020 году пэчворк опять штурмует вершину модного олимпа – и на сей раз старушка мода вводит этот уникальный стиль через парадную дверь.
Осень 2020 буде яркой. Она будет переливаться цветами радуги. Нас ждет интересное время, пропитанное творчеством. Мода подготовила для нас сюрприз, который пробудит воспоминания о прошлом.
…Возможно, вы вспомните уроки труда, на которых нужно было что-то пошить из лоскутов ткани. Вы можете вспомнить свою соседку, у которой была швейная машинка, и в период жуткого дефицита она из кусочков ткани шила потрясающие сумки и юбки. Вы также можете с восхищением вспомнить роскошное платье своей мамы, которое было очень длинное, очень широкое, и безумно крутое.
Справедливости ради заметим, в последние годы одежда из кусочков мелькала в модных трендах, но успеха особого не было. В 2020 году пэчворк опять штурмует вершину модного олимпа – и на сей раз старушка мода вводит этот уникальный стиль через парадную дверь: именитые дизайнеры внесли свою лепту в продвижение пэчворка, и подиумы переполнены одеждой из лоскутов.
Кроме того, вершители моды подчеркивают важность этого стиля – повторное использование тканей и вещей внезапно стало новым важным смыслом. Как и винтажные вещи, которые тоже обретают новую жизнь и заслуживают "оваций".
Пэчворк – это то, что выставит вас в хорошем свете. Дать вещам вторую жизнь – это сегодня очень круто, поэтому если умеете шить, или у вас есть знакомая портниха, то уже сегодня можете готовиться к осени – вы можете лоскутами яркой ткани украсить свои джинсы, или перешить любимую юбку, которая за время карантина могла стать маловатой. Пэчворк – это отличный повод пересмотреть свой гардероб, выбрать вещи из симпатичных тканей и вдохнуть в них новую жизнь.
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Модная одежда 2020 в стиле пэчворк – главные тренды на осень
Платья в стиле пэчворк – главный тренд осени
Самыми модными платьями осени станут оригинальные модели с ярких кусочков ткани. При этом особенное внимание заслуживают ткани с узорами – античная тематика и традиционные мотивы. Классическое короткое платье, или длинное с рюшами, пошитое из цветных контрастных кусочков ткани – словно немного солнца в холодной воде – подарит вам вдохновение и ощущение радости и домашней теплоты, которых так в этом году не хватает.
Рубашки с принтами в стиле пэчворк – новое слово в моде 2020
Для тех, кто уже сегодня ищет обновки на работу, советуем сосредоточиться на поиске несравненных рубашек с принтами в стиле пэчворк. Классическая рубашка, украшенная узорами, заиграет новыми красками, при этом позволит выглядеть по-деловому. Это потрясающий модный тренд, который следует взять на вооружение: возможно, у вас есть классная рубашка, но на ней есть кофейное пятно – вот вам и повод оживить ее при помощи цветочного лоскута ткани.
Деним и пэчворк – идеальный дуэт
Джинсовые вещи любят "украшения" - сложно найти что-то, что может их испортить. Поэтому вполне логично, что многие дизайнеры украсили свои осенние джинсовые коллекции цветными кусочками ткани. Модные шорты, джинсы и юбки на осень 2020 – это модели с элементами пэчворка.
Но есть еще один тренд – джинсовый пэчворк, когда вещи шьют из кусочков разной джинсовой ткани. Если ищете модную юбку – на сейчас и на осень, то пошитая из лоскутов джинсовая юбка может стать для вас находкой. Длина – миди и ниже, с эффектным разрезом спереди или сбоку. Но не обязательно. Юбка может быть и пышной. В тренде также джинсовые платья из лоскутов, джинсы и куртки.
Читайте такжеНеобычные женские брюки из 60-х вернулись в моду - фотоИ еще. В трендах также кеды в стиле пэчворк, сумки и верхняя одежда, ведь сама по себе техника пэчворк переживает период возрождения. Экспериментируйте, удивляйте мир и будьте счастливы.