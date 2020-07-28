УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Яркие вещи в стиле пэчворк возвращаются в моду на осень 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 июля 2020, 06:34

В 2020 году пэчворк опять штурмует вершину модного олимпа – и на сей раз старушка мода вводит этот уникальный стиль через парадную дверь.

  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Вещи в стиле пэчворк 2020 Instagram
  • Обувь в стиле пэчворк 2020 Instagram

Осень 2020 буде яркой. Она будет переливаться цветами радуги. Нас ждет интересное время, пропитанное творчеством. Мода подготовила для нас сюрприз, который пробудит воспоминания о прошлом.

…Возможно, вы вспомните уроки труда, на которых нужно было что-то пошить из лоскутов ткани. Вы можете вспомнить свою соседку, у которой была швейная машинка, и в период жуткого дефицита она из кусочков ткани шила потрясающие сумки и юбки. Вы также можете с восхищением вспомнить роскошное платье своей мамы, которое было очень длинное, очень широкое, и безумно крутое.

Справедливости ради заметим, в последние годы одежда из кусочков мелькала в модных трендах, но успеха особого не было. В 2020 году пэчворк опять штурмует вершину модного олимпа – и на сей раз старушка мода вводит этот уникальный стиль через парадную дверь: именитые дизайнеры внесли свою лепту в продвижение пэчворка, и подиумы переполнены одеждой из лоскутов.

Кроме того, вершители моды подчеркивают важность этого стиля – повторное использование тканей и вещей внезапно стало новым важным смыслом. Как и винтажные вещи, которые тоже обретают новую жизнь и заслуживают "оваций".

Пэчворк – это то, что выставит вас в хорошем свете. Дать вещам вторую жизнь – это сегодня очень круто, поэтому если умеете шить, или у вас есть знакомая портниха, то уже сегодня можете готовиться к осени – вы можете лоскутами яркой ткани украсить свои джинсы, или перешить любимую юбку, которая за время карантина могла стать маловатой. Пэчворк – это отличный повод пересмотреть свой гардероб, выбрать вещи из симпатичных тканей и вдохнуть в них новую жизнь.

Читайте такжеВ моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фотоВ сезоне осень 2020 пэчворк будет присутствовать практически всюду – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для вдохновения.

Модная одежда 2020 в стиле пэчворк – главные тренды на осень

Платья в стиле пэчворк – главный тренд осени

Самыми модными платьями осени станут оригинальные модели с ярких кусочков ткани. При этом особенное внимание заслуживают ткани с узорами – античная тематика и традиционные мотивы. Классическое короткое платье, или длинное с рюшами, пошитое из цветных контрастных кусочков ткани – словно немного солнца в холодной воде – подарит вам вдохновение и ощущение радости и домашней теплоты, которых так в этом году не хватает.

Вещи в стиле пэчворк 2020
Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Рубашки с принтами в стиле пэчворк – новое слово в моде 2020

Для тех, кто уже сегодня ищет обновки на работу, советуем сосредоточиться на поиске несравненных рубашек с принтами в стиле пэчворк. Классическая рубашка, украшенная узорами, заиграет новыми красками, при этом позволит выглядеть по-деловому. Это потрясающий модный тренд, который следует взять на вооружение: возможно, у вас есть классная рубашка, но на ней есть кофейное пятно – вот вам и повод оживить ее при помощи цветочного лоскута ткани.

Вещи в стиле пэчворк 2020
Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Деним и пэчворк – идеальный дуэт

Джинсовые вещи любят "украшения" - сложно найти что-то, что может их испортить. Поэтому вполне логично, что многие дизайнеры украсили свои осенние джинсовые коллекции цветными кусочками ткани. Модные шорты, джинсы и юбки на осень 2020 – это модели с элементами пэчворка.

Вещи в стиле пэчворк 2020
Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Но есть еще один тренд – джинсовый пэчворк, когда вещи шьют из кусочков разной джинсовой ткани. Если ищете модную юбку – на сейчас и на осень, то пошитая из лоскутов джинсовая юбка может стать для вас находкой. Длина – миди и ниже, с эффектным разрезом спереди или сбоку. Но не обязательно. Юбка может быть и пышной. В тренде также джинсовые платья из лоскутов, джинсы и куртки.

Вещи в стиле пэчворк 2020
Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Читайте такжеНеобычные женские брюки из 60-х вернулись в моду - фотоИ еще. В трендах также кеды в стиле пэчворк, сумки и верхняя одежда, ведь сама по себе техника пэчворк переживает период возрождения. Экспериментируйте, удивляйте мир и будьте счастливы.

Вещи в стиле пэчворк 2020
Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

мода 2020 тренды джинсы модные платья модные юбки 2020 джинсовые юбки женские рубашки пэчворк мода осень 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Яркие вещи в стиле пэчворк возвращаются в моду на осень 2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:34
Яркие вещи в стиле пэчворк возвращаются в моду на осень 2020 - фото
06:01
"Убийственная политика": эксперт спрогнозировал новый скачок доллара
05:29
Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19
05:03
День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове
04:25
В моде прически из 90-х с омолаживающим эффектом - фото Фото
03:53
Коронавирус "прогрызает" легкие: врач предупредила о смертельной опасности Видео
03:10
Заплатите мужику шикарным минетом: топ-5 техник для хорошего орального секса
02:16
"Жопа и сиськи, дикая киса": Морозюк без белья похвасталась сочными формами
01:38
Килограммам - бой: ученые рассказали, как похудеть при диете на основе гречки
00:55
Вернуть Крым силой: в США оценили последствия
00:19
День крещения Руси: какой сегодня праздник 28 июля, приметы, именины Фото Видео
27 июля, понедельник
23:59
Болгария изменила правила въезда для украинцев - в чем суть
23:29
Кличко решил судьбу граффитчиков, которых "застукал на горячем"
22:58
"Не мучайте меня": соперница Лукашенко не могла решить, чей Крым
22:30
Закарпатье вновь потерпает от паводка: подтоплены села Видео
22:27
Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе
22:21
История с одесским танкером вскрыла все украинские проблемы мнение
22:00
Эксперт рассказала, как коронакризис ударит по населению Украины
21:57
Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу
21:41
Как стимулировать выработку гормона счастья: 6 натуральных способов
21:33
Коронавирус в Украине и мире 27 июля: за сутки заразились более 200 тысяч человек
21:09
"Всякое может казаться, если нюхать": Кива встрял в очередной скандал Видео
20:53
Вернуть Крым: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова Видео
20:40
Софи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка
20:36
Часть Киева погрузилась во тьму: в КГГА объяснили причину отсутствия света
20:34
В ВСУ создадут новый вид службы: кто попадет под призыв
20:30
Довод получил две даты выхода из-за карантина
20:08
Ведьмак: Происхождение крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала
20:07
Украинцы массово переходят на самогон: эксперт пояснил тенденцию
20:01
Цена в Бурштынском энергоострове значительно завышена: нардеп назвал причину
19:50
"Виноваты украинские активисты": одиозный Соловьев нашел "руку Киева" в протестах в Хабаровске
19:48
Не только Covid-19: на какую неизлечимую болезнь указывает слабое обоняние
19:40
В Киеве выключили свет в некоторых районах: на дорогах коллапс из-за неработающих светофоров
19:32
Не туда следуем: украинцы прошлись по ситуации в стране
19:09
Луческу остается в Динамо - Игорь Суркис Видео
18:36
"Почему ваш Царь с**бнул из страны": Федына призвала протестовать против "капитуляции" и получила в Сети Видео
18:30
Сериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Видео
18:23
Симптомы рака яичников: эти знаки символизируют о смертельной болезни
18:20
Боевики не сдержались и дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе Видео
17:49
Люцерна: преимущества для здоровья и побочные эффекты
17:45
Четыре тела в колодце: названа причина гибели харьковских коммунальщиков
17:39
"В глубоком кризисе": Галустян закрывает свои компании
17:21
В ВОЗ призвали страны не закрывать границы Видео
17:16
Мирча Луческу ушел из Динамо - румынские СМИ
17:04
"Шикарная": похудевшая Каменских в бикини впечатлила фигурой в Турции
17:01
От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние
16:57
В Минздраве объявили о реформе "скорой помощи": при каких условиях будут приезжать медики
16:45
В Болгарии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
16:33
На Ровенщине сержант ВСУ до смерти забил солдата-контрактника
16:11
"Деньги шальные": У Ротару рассказали о доходах певицы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять