Яркие вещи в стиле пэчворк возвращаются в моду на осень 2020 - фото

Осень 2020 буде яркой. Она будет переливаться цветами радуги. Нас ждет интересное время, пропитанное творчеством. Мода подготовила для нас сюрприз, который пробудит воспоминания о прошлом.

…Возможно, вы вспомните уроки труда, на которых нужно было что-то пошить из лоскутов ткани. Вы можете вспомнить свою соседку, у которой была швейная машинка, и в период жуткого дефицита она из кусочков ткани шила потрясающие сумки и юбки. Вы также можете с восхищением вспомнить роскошное платье своей мамы, которое было очень длинное, очень широкое, и безумно крутое.

Справедливости ради заметим, в последние годы одежда из кусочков мелькала в модных трендах, но успеха особого не было. В 2020 году пэчворк опять штурмует вершину модного олимпа – и на сей раз старушка мода вводит этот уникальный стиль через парадную дверь: именитые дизайнеры внесли свою лепту в продвижение пэчворка, и подиумы переполнены одеждой из лоскутов.

Кроме того, вершители моды подчеркивают важность этого стиля – повторное использование тканей и вещей внезапно стало новым важным смыслом. Как и винтажные вещи, которые тоже обретают новую жизнь и заслуживают "оваций".

Пэчворк – это то, что выставит вас в хорошем свете. Дать вещам вторую жизнь – это сегодня очень круто, поэтому если умеете шить, или у вас есть знакомая портниха, то уже сегодня можете готовиться к осени – вы можете лоскутами яркой ткани украсить свои джинсы, или перешить любимую юбку, которая за время карантина могла стать маловатой. Пэчворк – это отличный повод пересмотреть свой гардероб, выбрать вещи из симпатичных тканей и вдохнуть в них новую жизнь.

Читайте такжеВ моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фотоВ сезоне осень 2020 пэчворк будет присутствовать практически всюду – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для вдохновения.

Модная одежда 2020 в стиле пэчворк – главные тренды на осень

Платья в стиле пэчворк – главный тренд осени

Самыми модными платьями осени станут оригинальные модели с ярких кусочков ткани. При этом особенное внимание заслуживают ткани с узорами – античная тематика и традиционные мотивы. Классическое короткое платье, или длинное с рюшами, пошитое из цветных контрастных кусочков ткани – словно немного солнца в холодной воде – подарит вам вдохновение и ощущение радости и домашней теплоты, которых так в этом году не хватает.

Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Рубашки с принтами в стиле пэчворк – новое слово в моде 2020

Для тех, кто уже сегодня ищет обновки на работу, советуем сосредоточиться на поиске несравненных рубашек с принтами в стиле пэчворк. Классическая рубашка, украшенная узорами, заиграет новыми красками, при этом позволит выглядеть по-деловому. Это потрясающий модный тренд, который следует взять на вооружение: возможно, у вас есть классная рубашка, но на ней есть кофейное пятно – вот вам и повод оживить ее при помощи цветочного лоскута ткани.

Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Деним и пэчворк – идеальный дуэт

Джинсовые вещи любят "украшения" - сложно найти что-то, что может их испортить. Поэтому вполне логично, что многие дизайнеры украсили свои осенние джинсовые коллекции цветными кусочками ткани. Модные шорты, джинсы и юбки на осень 2020 – это модели с элементами пэчворка.

Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Но есть еще один тренд – джинсовый пэчворк, когда вещи шьют из кусочков разной джинсовой ткани. Если ищете модную юбку – на сейчас и на осень, то пошитая из лоскутов джинсовая юбка может стать для вас находкой. Длина – миди и ниже, с эффектным разрезом спереди или сбоку. Но не обязательно. Юбка может быть и пышной. В тренде также джинсовые платья из лоскутов, джинсы и куртки.

Вещи в стиле пэчворк 2020 / Instagram

Читайте такжеНеобычные женские брюки из 60-х вернулись в моду - фотоИ еще. В трендах также кеды в стиле пэчворк, сумки и верхняя одежда, ведь сама по себе техника пэчворк переживает период возрождения. Экспериментируйте, удивляйте мир и будьте счастливы.