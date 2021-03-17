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Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 марта 2021, 03:50

В зависимости от вашего личного стиля и предпочтений можете сделать удлиненную или максимально короткую стрижку пикси. В любом случае результат вам понравится.

  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram
  • Стрижка пикси 2021 Instagram

Стрижка пикси – это радикальный шаг, но результат будет настолько шикарным, что вы ни на минуту не пожалеете о переменах во внешности. К короткой стрижке у каждого свой путь, но практически всегда он вызван желанием "отрезать" прошлое и начать жизнь с чистого листа. Потом, конечно, когда стрижка отрастает – все делают уже сознательный выбор, но независимо от того, какая стрижка дальше вдохновит вас, мысли о короткой, дерзкой, легкой и соблазнительной стрижке пикси всегда будут вызывать приятную ностальгию.

Дело в том, что короткая стрижка пикси – это всегда любовь с первого взгляда. Потому что нельзя не оценить ее универсальность и практичность для повседневной жизни. Немного средства для укладки, несколько минут перед зеркалом – и у вас прическа на миллион долларов.

Правда, перед эти важно выбрать именно тот вариант стрижки, который наиболее удачно подойдет именно вам. Пикси – стрижка неординарная, и она не терпит однообразия. Ее сила – в деталях: форме челки, ее длине, висках, затылке и даже цвете. Да-да, цвет волос может вознести вашу стрижку до небес и превратить вас в сногсшибательную красотку. И если уж и ступать на этот путь, полный впечатлениями, уверенностью в себе и магнетизмом, то нужно учесть все до последней мелочи.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях модной стрижки пикси, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие и актуальные образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка пикси 2021 – на что обратить внимание

Прежде, чем бежать к парикмахеру, и в эмоциональном порыве укоротить волосы, учтите некоторые моменты. Например, тот факт, что если вам комфортно с длинными волосами, то понадобится время, чтобы привыкнуть к их отсутствию.

Ваши волосы всегда растут, и на короткой стрижке это будет сразу заметно - уже через месяц придется бежать к парикмахеру для корректировки, а это дополнительные финансовые затраты.

Читайте такжеСтрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021На этом минусы стрижки пикси заканчиваются. Дальше – одни плюсы. Во-первых, вы каждый день будете экономить много времени в процессе укладки волос.

Стрижка пикси 2021
Стрижка пикси 2021 / Instagram

Во-вторых, короткие волосы визуально сделают вас моложе. Именно поэтому возраст вообще не имеет значения при выборе этой удивительной прически. А еще стрижка пикси 2021 позволит вам подчеркнуть большие смелые глаза, красивый нос, высокие скулы, и вы ощутите, насколько яркой и неотразимой вы стали, - и вам это ощущение точно понравится.

Стрижка пикси для тонких волос

Если у вас тонкие и редкие волосы, то эта короткая стрижка - идеальное решение, ведь она подарит вашим волосам шикарный объем без истончения кончиков или корней. Будьте уверенны, что никто и не заметит то, что вы считаете проблемой.

Стрижка пикси 2021
Стрижка пикси 2021 / Instagram

В зависимости от вашего личного стиля и предпочтений вы можете сделать удлиненную или максимально короткую стрижку пикси. Женщины с тонкими волосами, как правило, предпочитают более короткие варианты стрижки пикси, а женщины с пышными волосами обычно выбирают более длинные стили.

Читайте такжеКаре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодитТолько помните, что это всего лишь предпочтения разных женщин, никаких правил нет. Вам решать, что вам больше подходит и что вы считаете идеальным вариантом, ведь главное – чтобы у вас светились от радости глаза, а стрижка просто дополнит ваш образ.

Стрижка пикси 2021
Стрижка пикси 2021 / Instagram

Стрижка пикси для круглого лица

Стрижка пикси на короткие волосы станет находкой для обладательниц круглого лица, а все благодаря волшебной челке. Самый удачный вариант – стрижка пикси с удлиненной челкой. Вы сразу увидите, что челка смещает акценты. Пикси для круглого лица подходит еще и потому, что результат - это всегда маленький шедевр, от которого сложно оторвать взгляд.

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