В моде прически из 90-х с омолаживающим эффектом - фото

Можно пытаться забыть прошлое, свое детство, школьные годы, молодость и институт, а также место, откуда вы родом. Но мода об этом периодически будет напоминать – потому что она хотя и нещадная - возносит до небес, а потом легко бросает в пропасть, - но она не теряет связи с прошлым. Потому что одежда – это всегда немного больше, чем просто вещи для нашего удобства. Прически тоже не исключение – если что-то возвращается в моду, значит, пришло врем взглянуть на себя по-новому, и переоценить то, что было раньше.

90-е годы все пережили по-разному. Тогда многие из нас, словно губка, впитывали наименьшие западные тренды – и массово пытались их повторить. Еще никогда мы не были так похожи друг на друга – стоило в классе кому-то появится с цветными резинками на волосах, как очень быстро уже все девочки в классе носили хвостики с цветными резинками. Мы копировали друг друга, и все модное очень быстро до ужаса надоедало – потому что это носили все.

Тогда мы носили по пять-десять заколок на голове и украшали волосы бабочками. Сами шили банты и резинки и… были по-своему счастливы.

В 2020 году "лихие" вернулись не только с макияжем, окрашиванием волос и одеждой, но и с потрясающими прическами, которые заставляют улыбнуться.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие прически из 90-х сейчас актуальны, а в нашей фотогалерее собраны образцы для вдохновения.

Модные прически из 90-х, которые опять на вершине популярности

Бабочки на голове омолодят образ

Хотите выглядеть моложе – украсьте волосы бабочками, эффект гарантирован. Они добавляют образу легкости и непосредственности. В 90-х годах зажимы с бабочками произвели фурор. Вплоть до "нулевых" эти заколки пользовались спросом, и были любимым аксессуаром не только школьниц. Сейчас эти великолепные заколки опять вернулись в моду. Лучше всего их сочетать с распущенными волосами – и не важно, какая у вас стрижка – боб, каре с челкой или каскад. Только перегружать образ все же не стоит – одна-две бабочки покажут всем, что вы идете в ногу с модой и держите руку на пульсе.

Модные прически 2020 / Instagram

Булочки с резинкой добавят легкости

Вы, наверное, замечали, что когда полностью собираете волосы в булочку, как балерина, то появляется странное ощущение легкости. В 90-х многие носили такие булочки – кто одну, кто две, - и сверху фиксировали их широкой резинкой. Так вот, в моде опять и широкие цветные резинки, и булочки – но только две! Этот тренд очень понравился современным модницам и уже стал мейнстримом. Правда, не нужно приглаживать волосы так, как в 90-х, и лучше стягивать их не слишком плотно. Это самая лучшая прическа для воскресной прогулки в парке и встречи с друзьями в кафе – ваш образ оценят по достоинству.

Модные прически 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моде превосходная стрижка французский боб с эффектом омоложения - фотоКроме того, в тренде булочки с распущенными волосами. Если у вас красивые длинные или средние волосы, тогда можете сверху закрутить две небольшие булочки, а остальная часть волос пускай будет распущенной. Чтобы добавить образу романтичности, можете закрутить несколько легких локонов.

Модные прически 2020 / Instagram

Хвост из 90-х опять на высоте

Сейчас, как никогда, хвост заслуживает внимания. Вы не будете выглядеть слишком просто и словно из другой эпохи, если сделаете низкий хвост и выйдете на прогулку. Мода 2020 широко распахнула двери самой удобной прическе из 90-х. И не последнюю роль в этом сыграл карантин – оказавшись дома, нам срочно нужно было придумать, что делать с волосами. Наверное, с этого и нужно было начинать – длительно нахождение дома заставило женщин вспомнить свое детство, и взять из него кое-что на вооружение.

Если длина волос позволяет, сделайте высокий хвост и будете в тренде. Волосы в хвосте можно вытянуть утюжком – гладкие волосы в моде. Но если хочется визуального объема и романтики, тогда сделайте легкие локоны, как в 90-х.

Читайте такжеСтрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фотоЕще одна потрясающая прическа, которая достойна того, чтобы с ней ходить на работу – это низкий хвост. Красиво вытяните утюжком волосы, сделайте ровный или боковой пробор и завяжите низкий хвост – получится эффектная деловая прическа. Кроме того, такая прическа визуально омолаживает образ, поэтому ее обожают модели.