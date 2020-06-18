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Модные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслеты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 июня 2020, 06:29

Постарайтесь вынести из 2020 года что-то яркое, ведь наши воспоминания – это наша сила. Красивое украшение может стать хорошим воспоминанием.

  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram
  • Модные украшения 2020 на лето Instagram

Модние украшения – отличная возможность добавить яркость образу, другие при их помощи корректируют пропорции фигуры и лица, третьи используют из как своего рода защиту, и без них ни ногой на работу и встречу с друзьями. Есть и те, кто хочет через украшение сказать миру что-то важное.

Не имеет значения, почему мы носим украшения – каждый имеет право на свои личные смыслы.

Но они всегда в центре внимания – любая безделушка, которая висит у вас на шее, привлекает внимание. Особенно дорогие. Правда, ювелирные украшения не всем по карману. Но впадать в крайности тоже не нужно, ведь дешевое украшение может испортить образ. Если хотите гарантировано выглядеть стильно, ориентируйтесь на дизайнерскую бижутерию, которая делается со вкусом и из качественных материалов. Кроме того, оригинальные изделия ручной работы тоже добавят образу изюминку.

Самое главное – каждый день не носить одну и ту же бижутерию и почти никогда не снимать ее. И речь даже не об энергетике, которую, как заверяют эзотерики, украшения имеют свойство накапливать. Дело в том, что ваши повседневные аксессуары станут грязными в местах, которые вы не можете увидеть. Особенно это касается сережек, часть которых спрятана за мочкой уха и может привести к инфекциям.

Кроме того, украшения имеют свойство надоедать - вам банально станет скучно каждый день носить яркую винтажную цепочку.

А когда времена года меняются, самое время экспериментировать перед зеркалом с различными нарядами и аксессуарами, и обновить свой личный "сундук сокровищ". Тем более, этот год очень странный – во всех смыслах, и вы его запомните, как никакой другой – именно поэтому постарайтесь вынести из него что-то яркое, ведь наши воспоминания – это наша сила. Красивое украшение тоже может стать хорошим воспоминанием.

Сегодня мы поговорим о том, какие украшения в моде этим летом – посмотрите нашу фотогалерею, там собраны образцы самых популярных аксессуаров.

Модные украшения 2020

Как выбирать украшения под одежду

Прежде, чем покупать аксессуары, подумайте, с чем вы их будете сочетать, ведь если вы не носите строги деловые костюмы, то бижутерия с геометрическими формами вам ни к чему.

Если вы любите носить платья, то обратите внимание на аксессуары закругленных форм или с цветочными мотивами.

Однако если вы хотите создать дерзкий образ, например, для вечеринки, экспериментируйте с формами – подойдут самые неожиданные решения.

Читайте такжеВ моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фотоКроме того, важно учитывать и свою фигуру – дело в том, что со стороны люди видят цельный образ, а украшение смещает акценты. Скажем, если у вас фигура типа "груша", то массивные украшения станут для вас идеальным решением, ведь они уравновесят широкие бедра.

Как выбрать украшение на шею по форме лица

Если у вас квадратное лицо, то выбирайте длинные цепочки – они визуально вытянут лицо.

Если форма лица овальная – подойдут длинные или короткие цепочки.

Для обладательниц круглого лица важно подбирать цепочки длиной ниже линии выреза – эта маленькая хитрость вытянет лицо.

Если у вас лицо треугольное – ищите массивные подвески на короткой массивной цепочке.

Какие украшения носить этим летом

Крупные серьги-кольца

Серьги в виде крупного кольца выбились в тренды. И совершенно не важно, в чем вы одеты и насколько изысканный у вас макияж – модные серьги заберут на себя все внимание, украсят вас, возвысят в глазах впечатленных подруг, коллег по работе и случайных прохожих.

Модные украшения 2020 на лето
Модные украшения 2020 на лето / Instagram

Гигантские цепи

Если вы любите купаться во внимании, а роль центра вселенной вас не смутит – ищите крупные, нет!, гигантские цепи. Это мода 2020 сделала небольшой экскурс в 90-е – если помните, это эпоха малиновых пиджаков – чем ярче цвет, тем выше статус, и огромных в два пальца толщиной, золотых цепей, которыми новые хозяева жизни подчеркивали свой успех. Хотя, сейчас они стали в разы больше.

Модные украшения 2020 на лето
Модные украшения 2020 на лето / Instagram

Массивные браслеты

В 2020 году в моду вернулись крупные браслеты – они визуально выглядят тяжелыми и даже немного грубыми. Кроме того, носить можно не только один браслет – наденьте все, хоть сразу 5, и будете выглядеть сногсшибательно.

Модные украшения 2020 на лето
Модные украшения 2020 на лето / Instagram

украшения мода 2020 тренды браслеты серьги-кольца
Сейчас вы просматриваете новость «Модные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслеты». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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