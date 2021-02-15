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Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 февраля 2021, 05:35

Длинные волосы всегда были, есть и будут эталоном невероятной красоты, особенно, если они ухоженные и красивые, поэтому не спешите с ними прощаться.

  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram
  • Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 Instagram

На пороге весны не спешите прощаться с длинными волосами, как бы не хотелось освежить образ, измениться до неузнаваемости и обновить стрижку. В сезоне весна-лето 2021 в моде удивительные стрижки на длинные волосы, которые подарят вам ощущение новизны. Тем более, что длинные волосы всегда были, есть и будут эталоном невероятной красоты, особенно, если они ухоженные и красивые.

А если длинные волосы – пока что ваша мечта, то в нашем материале Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов узнаете, как к ней прийти в самые короткие сроки.

Да, короткие стрижки и варианты на среднюю длину в прошлом году доминировали в модных тенденциях. Стрижки боб и лоб стали всеобщими любимицами. Но в сезоне весна-лето 2021 приоритеты другие, и по-настоящему длинные волосы – новый тренд, к которому нужно стремиться.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных стрижках на длинные волосы, которые заслуживают внимание в предстоящем весенне-летнем сезоне, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы из Instagram, которые без лишних слов поведают вам о трендах.

Модные женские стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 – тренды

В моде максимально длинные волосы

Мода 2021 передает нам пламенный привет из 60-х и 70-х, поэтому одной из ключевых тенденций предстоящего сезона станут максимально длинные волосы. Силуэт значения не имеет, лишь бы волосы были впечатляющей длины. Посмотрите фантастический показ коллекции одежды Saint Laurent весна-лето 2021, и убедитесь в том, что длинные волосы – это горячий тренд нового сезона.

Лаконичная стрижка из 90-х вернулась в моду

В моду на весну-лето возвращается простая и понятная стрижка в стиле 90-х, в основе которой – гладкие ухоженные волосы и безупречная ровная челка. Никаких рваных прядей, акцент – исключительно на двух четких линия среза. Знаменитый американо-британский парикмахерский бренд Toni&Guy на своей странице в Instagram показал, как должна выглядеть эта модная стрижка на длинные волосы на весну-лето 2021. Такая стрижка станет находкой для обладательниц тонких волос, ведь визуально добавит им объема.

Писк сезона – стрижка шегги на длинные волосы

Лохматая стрижка шегги родом из 70-х начала свой путь на вершину моды несколько лет назад. Правда, поначалу ее выбирали только самые смелые модницы. И вот наступил пик – стрижка шегги на длинные волосы стала очень популярной во всем мире, о чем красноречиво свидетельствует Instragram – женщины с разных уголков планеты ежедневно размещают в соцсети сотни фотографий этой удивительной, сногсшибательной и привлекательной стрижки.

Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021
Стрижки на длинные волосы весна-лето 2021 / Instagram

Читайте такжеПочему волосы нужно мыть сырым яйцомШегги – самый подходящий вариант для обладательниц редких тонких волос, ведь в ее основе – много разных хаотичных слоев. В сочетании с челкой на две стороны в стиле Бриджит Бардо стрижка шегги – шедевр, без которого 2021 год немыслимый.

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Сейчас вы просматриваете новость «Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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