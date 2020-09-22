Неожиданным модным трендом осени-зимы стала белая одежда - фото

Кто сказал, что белый цвет – не для осени и не для зимы? Не удивляйтесь, но для осени-зимы 2020-2021 белый цвет в одежде – идеальный!

Мы очень часто мыслим стереотипами. Так, наверное, легче.

Да, белый для осени и зимы не слишком практичный – с этим никто не спорит. Но зато как величественно он выглядит! Вы идете в белом плаще, куртке или пальто словно королева света – к вам прикованы взгляды, на вас хочется смотреть и…жить хочется, когда видишь "светлое пятно", а кругом льет дождь, падает снег и суетится ветер.

Возможно, это непривычно, но в 2020 году многое не укладывается в голове. А белый цвет – он успокоит, подбодрит, и вдохновит на новые свершения!

Белый цвет вдохновил многих дизайнеров на шедевры, поэтому будьте готовы в сезоне осень-зима 2020-2021 видеть белое повсюду. Нас ждут суетливые платья в стиле 50-х, к нам пришли из 80-х широкие пальто с объемными плечами, и многих покорят сногсшибательные брючные костюмы мужского кроя из лихих 90-х.

Каждая женщина этой осенью и зимой обязательно найдет для себя что-то белое – она просто обязана это сделать, чтобы подняться над серыми буднями и создать вокруг себя праздник.

Мы собрали для вас фотогалерею модных белых вещей на осень-зиму 2020-2021 – посмотрите ее для понимания того, на что ориентироваться.

Белый цвет в моде – на что обратить внимание в сезоне осень-зима 2020-2021

Когда наступит зима, женщины оценят по достоинству модный белый цвет. Дело в том, что много белой одежды 2020 пошито из зимних теплых материалов. Кроме того, зимой будет очень легко комбинировать белую одежду с вещами другого цвета – наступает время удачных стильных образов, которые подарят вам массу приятных впечатлений и ощущений.

Уже сегодня можете искать приятные и теплые шерстяные или кашемировые свитера белого цвета. Ориентируйтесь, правда, на размер оверсайз. Также внимания заслуживают водолазки - тоже большого формата.

Если у вас хватит смелости, то изюминкой вашего зимнего гардероба станет роскошное белое пальто – возможно, оно откроет в вашей жизни новые двери, а, может быть, вы станете в нем счастливей.

Белая одежда осень-зима 2020-2021 / Instagram

Все те, кто хочет купить юбку на зиму, находкой может стать удлиненная шерстяная юбка лонгет.

А белый брючный костюм вознесет вас до небес – в нем вы будете выглядеть эффектно, элегантно, и ваш образ будет окутан шармом.

Белая одежда осень-зима 2020-2021 / Instagram

И еще. Если у вас есть вещи белого цвета, но они не слишком теплые, сочетайте их с модными в этом сезоне кардиганами и уютными свитерами. Наслаждайтесь белым, и будьте счастливы в нем!

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем говорилось ранее: