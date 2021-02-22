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Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 февраля 2021, 06:28

Плащи давно покорили сердца многих женщин тем, что универсальны, и их можно удачно сочетать с любой одеждой и обувью. Главное - найти свой любимый плащ!

  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram
  • Модные плащи весна 2021 Instagram

Весна уже заглядывает в наши окна, и самое время выбирать модный плащ. В последние годы этот невероятный элемент гардероба стал реально незаменимым, ведь помимо прикладной функции – защищает от ветра, дождя и холода, он удивительно просто и легко делает образ стильным и даже оригинальным. Если на вас шикарный плащ – уже не важно, что у вас под ним, ведь вы великолепны. Кроме того, особых усилий при выборе плаща на весну прилагать не нужно, так как любой вариант "работает" на свою обладательницу. Правда, Мода 2021 продиктовала некоторые правила о том, как должен выглядеть настоящий модный плащ в предстоящем весеннем сезоне, и мы сегодня вам о них расскажем.

Если плащи – это не то, в чем вы хотите пройти через эту весну, то можете обратить внимание на красивые куртки – в нашем материале В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х узнаете о них подробнее.

Но вернемся к плащам. Они покорили сердца многих тем, что универсальны, и их можно удачно сочетать с любой одеждой. Более того, не имеет также значения то, какую обувь вы предпочитаете – ботинки на грубой подошве или туфли на миниатюрном "кошачьем" каблучке – в любом случае будете выглядеть эффектно.

Поэтому на пороге весны, которая в наших широтах, по прогнозам синоптиков, будет затяжной и не всегда приветной, поищите себе модный плащ, который украсит вашу жизнь и наполнит ее удивительными эмоциями.

Модные женские плащи весна 2021 – горячие тренды сезона

Писк сезона – очень длинные плащи в стиле 90-х

Длинные плащи с широкими плечами в стиле 90-х будут безумно популярными этой весной. Их главной особенностью является размер – точнее, они безразмерны. В модном плаще вы должны "купаться" и "тонуть" - в то же время именно такие модели дарят чувство свободы, уверенности и защищенности. Белые, черные, бежевые, цветные – они невероятные. Посмотрите коллекцию одежды одежды Louis Vuitton весна-лето 2021, и убедитесь в том, что эти плащи – шикарные.

Кроме того, красивые длинные черные плащи, а также изящные модели до колена представлены в эксцентричной коллекции одежды Balenciaga – смотрите, удивляйтесь и наслаждайтесь.

В моде тренчи в клетку и полоску

Если вы ищете плащ, который позволит вам стать центром Вселенной этой весной, то специально для вас в моде тренчи в клетку или полоску. Эти принты сейчас актуальны, более того, полоска в этом сезоне переживает период возрождения, так как присутствует в коллекциях многих дизайнеров.

Читайте такжеШакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакетКак правило, это модели классического кроя с пуговицами. Но для того, чтобы в таких плащах выглядеть стильно, нужно учитывать факт наличия принта – в идеале такие плащи нужно сочетать с одеждой без принтов.

Модные плащи весна 2021
Модные плащи весна 2021 / Instagram

Яркие плащи в тренде

Не проходите мимо ярких плащиков сочных расцветок, которые вдохновляют и дарят чувство радости - зеленые, голубые, сиреневые, красные, желтые и синие плащи как никогда актуальны. Фасон значения не имеет, если плащ вызывает блеск в ваших глазах - это модный плащ и его можно покупать. Неподражаемые модели найдете в коллекции одежды Victoria Beckham весна-лето 2021.

Классические тренчи все еще актуальны

На самом деле самая выгодная покупка – классический бежевый плащ с ремешком и двумя рядами пуговицам, который никогда не выходит из моды. Это уже что-то сродни белой рубашке и черным брюкам. Поэтому вполне вероятно, что в вашем шкафу где-то в самом дальнем углу висит такой плащик, и соскучился по неспешным прогулкам вашими любимыми улочками.

Модные плащи весна 2021
Модные плащи весна 2021 / Instagram

новости моды мода 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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