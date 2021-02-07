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В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 февраля 2021, 06:24

Фантастические цветочные принты, необычные материалы, полоски контрастных оттенков, разные буквы и фрески украсят модные весенние куртки-бомберы 2021.

  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные куртки весна-лето 2021 Instagram

Уже хочется взять платочек и помахать на прощание зиме. А потом нарядиться в красивую легкую куртку, и долго и неспешно гулять улочками, наслаждаясь запахом весны, первых цветов и проснувшейся земли. Конечно, мы не волшебники, и приблизить теплую пору силой мысли не можем. Но в наших силах подготовиться к ней, и как только на пороге появится теплое солнце, уверенно пойти ему навстречу.

Для тех, кто не слишком доверяет весне, в моде удивительные тренчи, которые защитят от сюрпризов переменчивой погоды – в нашем материале В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х можете подробнее о них узнать.

А все те, кому не терпится сбросить из себя побольше одежды, Мода 2021 руками дизайнеров подготовила шикарные куртки, в которых легко и очень удобно. Мы сегодня расскажем вам о самых модных куртках на весну-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные куртки весна-лето 2021: на что обратить внимание

В моде фантастические куртки-бомберы

Уже несколько сезонов подряд вершину моды штурмуют куртки в стиле 50-х, которые называют просто – авиаторы. Если вы заметили, то зимой в трендах были теплые куртки-бомберы. Этот спортивный и одновременно элегантный фасон куртки настолько впечатлил многих девушек и женщин, что он с нами останется и на ближайшую весну и даже лето.

Модные куртки весна-лето 2021
Модные куртки весна-лето 2021 / Instagram

Фантастические цветочные принты, необычные материалы, полоски контрастных оттенков, разные буквы и фрески украсят модные весенние куртки-бомберы 2021. Приятным бонусом является то, что бомбер можно смело сочетать и с легким платьем, и с мини-юбкой, и с любыми брюками.

В моду возвращаются джинсовые куртки

Перезимовали, и снова нас ждет весна, а вместе с ней незаменимые и неподражаемые джинсовые куртки. Без них весенне-летнюю пор сложно представить. В сезоне весна-лето 2021 в тренды возвращается тенденция джинсовых комплектов – модно носить джинсы с курткой, а также джинсовое платье с курткой.

Модные куртки весна-лето 2021
Модные куртки весна-лето 2021 / Instagram

Среди интересных фасонов джинсовых курток на весну можно выделить большие размеры, а также модели с оригинальной росписью и вышивкой – такая куртка сразу задаст позитивный настрой и идеально подходит для поры, когда все цветет.

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Среди самых актуальных курток на весну и лето 2021 особое место занимают кожаные куртки. Самые популярные - классические черные кожаные куртки. Но если вы за зиму слишком устали от темных оттенков, и душа желает ярких красок, что обратите внимание на удивительные кожаные куртки лимонного, синего и красного оттенков.

Модные куртки весна-лето 2021
Модные куртки весна-лето 2021 / Instagram

Но есть у кожаных курток в этом году важная особенность – они щедро украшены всяческими декоративными деталями, которые создадут ощущение защищенности и внутренней силы.

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