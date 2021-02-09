Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше

Темные волосы всегда добавляют лишние годы / Instagram

Не всегда поход в салон красоты заканчивается радостью. Иногда парикмахер слишком увлекается, и укладка добавляет нам сразу плюс 10 лет. Бывает так, что цвет волос нам откровенно не подходит, ведь он делает нас намного старше. А порой "ведмежью услугу" мы делаем себе сами, когда не слишком заботимся о состоянии своих волос или в погоне за модой не обращаем внимания на то, что наша прическа уже давно требует перемен.

В любом случае, красивые волосы – это труд, и чтобы результат вас радовал и визуально омолаживал, важно всячески ухаживать за ними. Например, периодически мыть яйцом – в нашем материале Почему волосы нужно мыть сырым яйцом можете подробнее об этом узнать.

Проблемы начинаются там, где мы банально не видим грубых ошибок, которые чрезвычайно старят лицо и сводят на нет все ваши усилия. Мы сегодня расскажем вам о самых распространенных из них.

Ошибки в прическах, которые невероятно старят

Вы никак не выйдете из старого образа

Да, сейчас в моде прически в стиле 70-х и даже 90-х. Только это вовсе не должно стать зеленым светом для всех тех, кто много лет подряд делает одну стрижку и укладку. Тем более, что каждый раз после возвращения в моду та или иная стрижка выглядит по-другому – более современно. Поэтому важно откровенно ответить себе на вопрос: "Сколько лет вашей стрижке?" И если в голове возникают слишком давние воспоминания, значит голова срочно нуждается в новом образе. Лучший способ вернуть себе молодость - не тянуть за собой ее прическу.

Одинаковая стрижка все время - это плохо / Instagram

Ваши волосы слишком длинные

Как только волосы опускаются ниже ребер, они официально делают вас старше. Периодически отрезать несколько сантиметров прядей — это самое простое решение этой распространенной ошибки в прическе, которая избавит вас от многих лет и оживит ваш образ.

Длинные волосы старят / Instagram

Вы красите волосы темными оттенками

Конечно, темные волосы делают образ более выразительным. В то же время, чем темнее волосы, тем более заметными становятся линии и темные пятна на лице, которые с возрастом хочется скрыть. Выбор, конечно, за вами, но нельзя одновременно получить все и сразу. Более того, важно, чтобы брови гармонично сочетались с цветом волос: их оттенок в идеале должен соответствовать самым светлым бликам на ваших волосах.

Темные волосы старят / Instagram

Читайте также Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 летПрямые волосы добавляют лишних лет

Прямые волосы могут выглядеть блестящими и здоровыми, когда вам за двадцать. Однако с возрастом они тускнеют. Вялые и безжизненные волосы сделают ваше лицо старым, поэтому отложите утюжок подальше. Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы исправить эту ошибку в прическе - использовать продукты, которые улучшают структуру волос, и добавлять шевелюре легкого объема.

Прямые волосы старят / Instagram

У вас неправильный пробор

Это очень распространенная ошибка, связанная с волосами, которая тоже может добавить вам лишних лет. Когда вы делаете прямой пробор, вы должны понимать, что боковые части слишком утяжеляют лицо. В идеале нужно избегать прямого пробора. Омолаживающий пробор немного смещен от центра.