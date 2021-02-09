УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 февраля 2021, 04:23

Иногда нужно откровенно ответить себе на вопрос: "Сколько лет вашей стрижке?" И если возникают слишком давние воспоминания, значит срочно надо что-то менять.

Темные волосы всегда добавляют лишние годы / Instagram

Не всегда поход в салон красоты заканчивается радостью. Иногда парикмахер слишком увлекается, и укладка добавляет нам сразу плюс 10 лет. Бывает так, что цвет волос нам откровенно не подходит, ведь он делает нас намного старше. А порой "ведмежью услугу" мы делаем себе сами, когда не слишком заботимся о состоянии своих волос или в погоне за модой не обращаем внимания на то, что наша прическа уже давно требует перемен.

В любом случае, красивые волосы – это труд, и чтобы результат вас радовал и визуально омолаживал, важно всячески ухаживать за ними. Например, периодически мыть яйцом – в нашем материале Почему волосы нужно мыть сырым яйцом можете подробнее об этом узнать.

Проблемы начинаются там, где мы банально не видим грубых ошибок, которые чрезвычайно старят лицо и сводят на нет все ваши усилия. Мы сегодня расскажем вам о самых распространенных из них.

Ошибки в прическах, которые невероятно старят

Вы никак не выйдете из старого образа

Да, сейчас в моде прически в стиле 70-х и даже 90-х. Только это вовсе не должно стать зеленым светом для всех тех, кто много лет подряд делает одну стрижку и укладку. Тем более, что каждый раз после возвращения в моду та или иная стрижка выглядит по-другому – более современно. Поэтому важно откровенно ответить себе на вопрос: "Сколько лет вашей стрижке?" И если в голове возникают слишком давние воспоминания, значит голова срочно нуждается в новом образе. Лучший способ вернуть себе молодость - не тянуть за собой ее прическу.

Одинаковая стрижка все время - это плохо / Instagram

Ваши волосы слишком длинные

Как только волосы опускаются ниже ребер, они официально делают вас старше. Периодически отрезать несколько сантиметров прядей — это самое простое решение этой распространенной ошибки в прическе, которая избавит вас от многих лет и оживит ваш образ.

Длинные волосы старят / Instagram

Вы красите волосы темными оттенками

Конечно, темные волосы делают образ более выразительным. В то же время, чем темнее волосы, тем более заметными становятся линии и темные пятна на лице, которые с возрастом хочется скрыть. Выбор, конечно, за вами, но нельзя одновременно получить все и сразу. Более того, важно, чтобы брови гармонично сочетались с цветом волос: их оттенок в идеале должен соответствовать самым светлым бликам на ваших волосах.

Темные волосы старят / Instagram

Читайте такжеТри самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 летПрямые волосы добавляют лишних лет

Прямые волосы могут выглядеть блестящими и здоровыми, когда вам за двадцать. Однако с возрастом они тускнеют. Вялые и безжизненные волосы сделают ваше лицо старым, поэтому отложите утюжок подальше. Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы исправить эту ошибку в прическе - использовать продукты, которые улучшают структуру волос, и добавлять шевелюре легкого объема.

Прямые волосы старят / Instagram

У вас неправильный пробор

Это очень распространенная ошибка, связанная с волосами, которая тоже может добавить вам лишних лет. Когда вы делаете прямой пробор, вы должны понимать, что боковые части слишком утяжеляют лицо. В идеале нужно избегать прямого пробора. Омолаживающий пробор немного смещен от центра.

Прямой пробор старит / Instagram

стрижки омоложение прически на длинные волосы модные ошибки стрижки 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко"Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-хВ моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фотоВ моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-летоДлинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для переменКалендарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен
Следующий материал

Последние новости

04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
Реклама
02:50
Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая Видео
02:01
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
01:36
Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
01:05
Погода готовит очередной сюрприз украинцам Видео
00:55
В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине Видео
00:27
Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина Видео
00:19
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
08 февраля, понедельник
23:48
В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС Видео
23:11
В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала
22:54
Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания Видео
22:42
Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире Видео
22:33
Эксперты назвали главные интернет-угрозы
22:03
Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19
21:50
Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
21:35
В КГГА призвали завтра оставить школьников дома Видео
Реклама
21:14
Украина оказалась в снежном плену: что происходит на дорогах Видео
21:06
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:05
Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters Видео
21:04
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
20:56
Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально
20:38
Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений
20:32
Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму Видео
20:30
Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы
20:24
Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание Видео
20:20
В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального Видео
20:08
Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд Видео
19:56
Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит
19:48
У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС
19:42
Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине Видео
19:22
Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании
19:12
В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации Видео
19:03
Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье Видео
18:45
Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину Видео
18:33
Беременная Эмили Ратаковски голышом снялась для провокационного фото
18:29
Били так, что стул сломался: на Черкасчине копы зверски отколошматили подозреваемого
Реклама
18:25
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
18:08
Звезда сериала Солдаты лишился прав за пьяное вождение
17:57
Европейские страны выдворили группу российских дипломатов
17:53
Снежный "армагеддон" обрушился на Киев и спровоцировал километровые пробки Видео
17:10
Попавшая в Миротворец Оксана Марченко пожаловалась на матерщину от хейтеров Видео
17:10
Как варить манку без комочков — самый легкий рецепт Видео
16:58
"Отвечаем выстрелом на выстрел": у Кравчука заговорили о срыве перемирия на Донбассе Видео
16:53
Отец Меган Маркл раскрыл нелепую ложь дочки принцу Гарри
16:52
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
16:48
В Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять