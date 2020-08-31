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Придется включить фантазию: самый модный нюдовый маникюр на осень - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 августа 2020, 03:33

Иногда самый сильный дизайн ногтей – очень простой, спокойный и не требует особых усилий.

  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 осень Instagram

Нюдовый маникюр остался с нами на осень 2020. Более того, нюдовый маникюр проложил себе путь на самую высокую ступеньку хитов осеннего маникюра – он отлично подходит для деловых женщин, и тех, кто ценит лаконичность.

Нюдовый дизайн ногтей - уникальный, ведь он дарит нам чистый холст для работы - вы можете добавлять цветы, полоски, вкрапления своих любимых оттенков и всевозможные рисунки. Независимо от того, какую форму, длину или эстетику вы предпочитаете, здесь есть что-то, что обязательно вызовет вдохновение. Прелесть этого стиля в том, что он удлиняет пальцы и мгновенно улучшает любой наряд, который вы носите.

Если вы в поисках модного маникюра на осень 2020, который подарит вам вдохновение, тогда ознакомьтесь с модными идеями дизайна нюдовых ногтей. Мы собрали для вас фотогалерею свежих образцов для ориентира – посмотрите, там наверняка есть нейл-дизайн, который вас заинтересует.

Модный нюдовый маникюр осень 2020

Классический нюдовый маникюр на осень

В те дни, когда вы не знаете, что надеть, классический лак телесного цвета - идеальный выбор. Этот стиль удлиняет пальцы и создает четкую линию на руках. Выберите оттенок, который лучше всего отражает ваш естественный тон кожи - вы можете выбрать оттенок светлее для нежного образа или что-нибудь немного темнее, чтобы выделиться. Этот маникюр настолько элегантен и неподвластен времени, что его можно создавать на ногтях любой длины и в любой ситуации.

Осенний нюдовый маникюр с абстракцией

Тут вам придется включить всю свою фантазию и представить, что вы художник. Чтобы нюдовый маникюр заиграл красками, добавьте несколько дополнительных оттенков сверху. Не стремитесь к идеальным линиям – все должно выглядеть так, как будто кто-то сделал несколько мазков большой кистью. Используйте насыщенные фруктовые и осенние тона, чтобы создать объем.

Читайте такжеПрятать больше не захочется: как сделать руки красивыми после 40 летКак вариант, выберите узор в виде перевернутого полумесяца на ногтевом ложе и покрасьте наиболее доминирующую часть ярким оттенком, оставив оставшуюся часть телесной. Такой дизайн поможет удлинить руки и дополнит практически любой наряд, который вы носите.

Нюдовый маникюр с асимметрией

Перейдите на более высокий уровень нейл-мастерства и сделайте асимметричный маникюр. Этот дизайн - современное обновление потрясающего французского маникюра. Выберите телесный оттенок и добавьте яркую белую полосу на кончике. Однако, в отличие от традиционного френча, нужно поднять один угол полоски к центру. Это потрясающий осенний маникюр, который вам точно понравится.

Маникюр минимализм нюд

Иногда самый сильный дизайн ногтей – очень простой. Тут вы получаете полную свободу: нанесите на ногти, покрытые нюдовым лаком, несколько точек разных оттенков, например, оранжевого или синего, - выберите оттенки, которые будут выделяться на фоне нейтрального покрытия. Вы можете ориентироваться на крупные точки, или мелкие – варианты сочетания бесконечны. Это очень спокойный маникюр, который многие оценят по достоинству.

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Осенний нюдовый французский маникюр

Элегантный французский маникюр из 90-х в тренде, и тех, кто от него в восторге, в этом году стало еще больше, ведь френч стал цветным, он позволил женщинам выйти за рамки классики и создать самые неожиданные дизайны. Не важно, какого цвета полоску вы выберете для этой осени – любой оттенок в сочетании с телесным будет выглядеть гармонично и привлекательно.

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