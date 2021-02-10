Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет

Мода умеет удивлять. И вместе с тем преподносить нам вещи, без которых, кажется, жизнь была бы другой. Теперь вечная дилемма - выйти в куртке или только в рубашке - решена навсегда. Дело в том, что в мире моды появилось новое слово – шакет (shacket). Проще говоря, это что-то среднее между рубашкой с карманами и жакетом. Для сумасшедшей весны, у которой много раз на день меняется настроение, шакет станет находкой. А все любительницы универсальной и практичной одежды уже сегодня могут начинать поиски шакета, который украсит их жизнь и станет надежным "защитником" в любую погоду.

Но если вы пока не готовы к экспериментам с образом, то советуем ознакомиться со свежими тенденциями в куртках – в нашем материале В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х можете подробнее о них узнать.

А шакеты ворвались в моду в прошлом году, и не последнюю роль в "рождении новой звезды" на модном небосводе сыграли карантинные ограничения. Хотя если очень сильно присмотреться, то шакеты очень напоминают 90-е годы и те знаменитые фланелевые рубашки в стиле гранж.

Поначалу вы можете испытывать разные чувства, когда будете носить шакет. Но однажды вы поймаете себя на мысли, что не хотите этот потрясающий элемент гардероба снимать. Потому что шакет – это сочетание тепла и абсолютной свободы. Когда будет прохладно, вы можете утеплиться свитером и застегнуть шакет, а в солнечные дни носить его нараспашку как кардиган.

Как только в вашем гардеробе появится новомодный шакет, вы обнаружите, что его можно носить с брюками, джинсами, платьем и юбкой – и каждый образ будет неповторимым, стильным и гармоничным.

Есть еще один бонус, за который будут благодарны все те, кого волнует возраст. Даже не сомневайтесь, рубашка-жакет молниеносно освежит ваш образ и визуально омолодит.

Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Мы сегодня расскажем вам о самых модных жакетах-рубашках 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные рубашки-жакеты 2021 – на что обратить внимание

Уже сегодня в продаже можете найти множество различных жакетов-рубашек с карманами. Самые популярные шакеты похожи на рубашки в клетки из 90-х. Но этим выбор не ограничивается. В сезоне весна 2021 вы также увидите джинсовые шакеты, из искусственной кожи и других модных материалов.

Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Шакет – это одно из проявлений популярного стиля оверсайз. В нем вы должны выглядеть так, словно одолжили рубашку у своего отца или друга.

Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Если ищете легкое пальто на весну 2021, то вас может заинтересовать удлиненный шакет. С одной стороны, получите все функции пальто, а с другой – будете на высоте, ведь этот тренд – горячий, и его "пламя" только разгорается.

Рубашка-жакет 2021 / Instagram

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