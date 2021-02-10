УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 февраля 2021, 00:55

Как только в вашем гардеробе появится новомодный шакет, вы обнаружите, что его можно носить с брюками, джинсами, платьем и юбкой, и каждый образ будет стильным.

  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram
  • Рубашка-жакет 2021 Instagram

Мода умеет удивлять. И вместе с тем преподносить нам вещи, без которых, кажется, жизнь была бы другой. Теперь вечная дилемма - выйти в куртке или только в рубашке - решена навсегда. Дело в том, что в мире моды появилось новое слово – шакет (shacket). Проще говоря, это что-то среднее между рубашкой с карманами и жакетом. Для сумасшедшей весны, у которой много раз на день меняется настроение, шакет станет находкой. А все любительницы универсальной и практичной одежды уже сегодня могут начинать поиски шакета, который украсит их жизнь и станет надежным "защитником" в любую погоду.

Но если вы пока не готовы к экспериментам с образом, то советуем ознакомиться со свежими тенденциями в куртках – в нашем материале В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х можете подробнее о них узнать.

А шакеты ворвались в моду в прошлом году, и не последнюю роль в "рождении новой звезды" на модном небосводе сыграли карантинные ограничения. Хотя если очень сильно присмотреться, то шакеты очень напоминают 90-е годы и те знаменитые фланелевые рубашки в стиле гранж.

Поначалу вы можете испытывать разные чувства, когда будете носить шакет. Но однажды вы поймаете себя на мысли, что не хотите этот потрясающий элемент гардероба снимать. Потому что шакет – это сочетание тепла и абсолютной свободы. Когда будет прохладно, вы можете утеплиться свитером и застегнуть шакет, а в солнечные дни носить его нараспашку как кардиган.

Как только в вашем гардеробе появится новомодный шакет, вы обнаружите, что его можно носить с брюками, джинсами, платьем и юбкой – и каждый образ будет неповторимым, стильным и гармоничным.

Есть еще один бонус, за который будут благодарны все те, кого волнует возраст. Даже не сомневайтесь, рубашка-жакет молниеносно освежит ваш образ и визуально омолодит.

Рубашка-жакет 2021
Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Мы сегодня расскажем вам о самых модных жакетах-рубашках 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные рубашки-жакеты 2021 – на что обратить внимание

Уже сегодня в продаже можете найти множество различных жакетов-рубашек с карманами. Самые популярные шакеты похожи на рубашки в клетки из 90-х. Но этим выбор не ограничивается. В сезоне весна 2021 вы также увидите джинсовые шакеты, из искусственной кожи и других модных материалов.

Рубашка-жакет 2021
Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Шакет – это одно из проявлений популярного стиля оверсайз. В нем вы должны выглядеть так, словно одолжили рубашку у своего отца или друга.

Рубашка-жакет 2021
Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Если ищете легкое пальто на весну 2021, то вас может заинтересовать удлиненный шакет. С одной стороны, получите все функции пальто, а с другой – будете на высоте, ведь этот тренд – горячий, и его "пламя" только разгорается.

Рубашка-жакет 2021
Рубашка-жакет 2021 / Instagram

Читайте такжеНеобычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето

жакет модные рубашки модные куртки мода 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-хВ моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фотоВ моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-летоДлинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для переменКалендарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dyeВ моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye
Следующий материал

Последние новости

00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента
00:55
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
00:30
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
Реклама
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
Реклама
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
19:22
Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование
19:05
В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд Видео
19:03
"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику Видео
19:02
Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы
18:51
В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик
18:45
Стала известна дата проведения и формат главного игрового события года E3 2021 Видео
18:28
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
18:26
В НСЖУ резко отреагировали на закрытие трех телеканалов Видео
18:19
Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой Видео
18:17
"Ааа, они размножаются": Сеть развеселила встреча Шмыгаля с "близнецом" в Брюсселе Видео
Реклама
17:49
Epic Games анонсировала показ новых игр и распродажу в EGS – на ней будет Cyberpunk 2077
17:39
"Сковало спину и ноги": Чапкис попал в реанимацию с осложнением пневмании
17:36
Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки Видео
17:24
Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию Видео
17:12
Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием Видео
16:51
"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль Видео
16:50
Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Фото Видео
16:47
В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено Видео
16:30
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
16:24
Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять