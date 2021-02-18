Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады

Помада – это только один из "китов", на которых держится весь макияж / Instagram

Помада – волшебная палочка, которая молниеносно меняет наше лицо. С ее помощью можно легко добавить образу драматизма или, наоборот, легкости. Только не все умеют пользоваться помадой. Да, на первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в нанесении помады: снял колпачок, накрасил губы и все – наслаждайся красотой. При этом есть немало тех, кто допускает грубые ошибки, которые иногда могут испортить образ и даже добавить лишние годы. Поэтому очень важно овладеть искусством нанесения помады и избежать самых распространенных ошибок в ее использовании.

Правда, помада – это только один из "китов", на которых держится весь макияж. Например, самая большая ошибка, которую допускают многие женщины, — это слишком много усердия во время использования косметики для бровей. В нашем материале Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить можете подробнее узнать, как еще улучшить свой образ.

Но вернемся к помаде и тому, как сделать так, чтобы губы выглядели молодыми, сочными, а образ – свежим.

Ошибки, которые мы допускаем при использовании помады

Вы "залипли" на одной помаде и не умеете подбирать цвет

Несмотря на то, что сегодня можно найти много советов, позволяющих легко подобрать помаду по цвету лица, волос и глаз, тем не менее, самая распространённая ошибка – неумение подобрать цвет помады. Можете нанести ее идеально, но если цвет откровенно не ваш, и вы выглядите на лет 5 старше, чем есть на самом деле, то ваша помада – плохая. Кроме того, не стоит также впадать в крайности, и найдя свой цвет – вечно красить губы одной помадой. Это всего лишь помада, и под разные ситуации желательно ее менять. Не повторяйтесь, это очень скучно и нисколько не омолаживает образ.

Не зацикливайтесь на одной помаде / Instagram

Вы игнорируете отшелушивание губ

На этот момент многие женщины категорически не обращают внимания, а зря. Дело в том, что губы кажутся некрасивыми, если на них есть сухие участки кожи. Чтобы этого не было, нужно сделать простую процедуру, которая удалит старые клетки из поверхности губ. С этой задачей может легко справиться старая зубная щетка. Запомните: никогда даже самая дорогая помада не будет выглядеть на губах идеально, если они не гладкие.

Вы бесконечно подкрашиваете губы

Многие женщины грешат чрезмерным нанесением помады, что банально приводит к тому, что губы трескаются. Если часто наносить жидкую помаду, то она становится очень твердой. Точно так же кремовые помады становятся липкими после многократного нанесения, что придает им очень неряшливый вид.

Не нужно постоянно подкрашивать губы / Instagram

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Вы красите губы и потираете их вместе

Кто вам сказал и кто научил красить губы, а потом потирать их вместе, словно облизнув, тот сделал вам медвежью услугу. Зарубите себе на носу: когда вы потираете губы вместе, они сливаются, появляются пятна и теряется вся картина, которую вы до этого рисовали. Никогда не повторяйте эту ошибку, ведь она только все портит.

Вы не используете карандаш для губ

Если вы игнорируете этот шаг сознательно, то просто вы еще не научились подбирать карандаш под цвет помады. Дело в том, что линия губ определяет форму губ, делая их выразительными. Если линия правильная – губы выглядят красивыми и пухлыми. Но если немного "переборщить", то вы визуально становитесь старше, а губы - грубыми и даже вульгарными.