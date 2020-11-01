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Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020

1 ноября 2020, 01:34

Денежная стрижка в ноябре 2020 пойдет на пользу и имиджу, и кошельку.

Стрижки, что привлекут деньги в ноябре 2020 - когда нельзя стричься
Стрижки, что привлекут деньги в ноябре 2020 - когда нельзя стричься / 1zoom.ru

В ноябре есть отличная возможность разбогатеть почти у каждого желающего. В список счастливчиков не попали разве что лысые люди – а вот у тех, кто собрался делать денежную стрижку, есть все шансы укрепить свое финансовое благосостояние, обзавестись нужными связами и улучшить отношения с начальством.

Положение Венеры и Сатурна в ноябре 2020 пророчит сложное финансовое положение всем знакам Зодиака: вероятные финансовые просчеты и крупные денежные потери (особенно с 15 по 23 ноября). А в начале месяца еще будет крайне сильно влияние ретроградного Меркурия. В общем, месяц в денежном плане опасный.

И опасным финансовым тенденциям планет стоит противопоставить мощную энергетику Космоса, сделав денежную стрижку в правильный день месяца.

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Когда делать стрижку в ноябре 2020

Можно смело менять прическу 12 ноября 2020: это усилит харизму и прокачает обаяние. Что влечет за собой повышение популярности среди окружающих. Это хорошо как для бизнеса, так и в личной сфере. А чтобы привлечь деньги в карман – стоит радикально сменить цвет волос.

Стрижка 17-18 ноября 2020 обеспечит мощный приток материальной энергии и ускорит рост самих волос. Нужны деньги? Смело меняйте длину волос. А чтобы на работе всё шло самым отличным образом – покрасьте волосы природными красителями.

Если постричься 21 ноября 2020, это тоже привлечет в жизнь деньги. А вот окрашивание волос в этот день проводить не стоит: могут начаться ссоры на работе и дома.

Читайте также"Денег долго не увидите": астролог сказал, кто тяжело возвращает долгиПрямо противоположная ситуация складывается 26 ноября 2020: стричься нельзя – а красить волосы хной, басмой или иными растительными красителями очень даже нужно. Так можно "закрасить" любые сложности и проблемы по работе.

Стрижка и окраска натуральными красителями 27 ноября 2020 также способствует обретению материального благополучия.

Если под конец месяца на работе скопились завалы или забуксовали важные проекты – стоит сделать стрижку 28 ноября 2020. Это сдвинет с мертвой точки все рабочие и денежные вопросы. А заодно укрепит интуицию и здоровье, что при решении финансовых дел играет не последнюю роль. А вот краситься сегодня категорически не стоит.

Детальнее читайте в нашем материале Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020.

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