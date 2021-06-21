Супер-модель объяснила, как сохранить молодость и красоту кожи до старости

Как сохранить молодость и красоту кожи до старости: советы Джен Тейлор-Стронг / Daily Mail

Как сохранить молодость и красоту кожи лица на долгие годы, посоветовала британская модель Джен Тейлор-Стронг, которая и в 70 лет выглядит просто шикарно.

Советы довольно просты и не требуют особых затрат, пишет Daily Mail.

Защита от солнца

Ради красоты своей кожи, Джен Тейлор-Стронг бережет ее от солнца: регулярно пользуется солнцезащитным кремом и не забывает надевать шляпу.

А витамин D она предпочитает принимать в капсулах, а не через прямые солнечные лучи. Чтобы напитать свою кожу остальными витаминами, модель периодически навещает косметолога.

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Очищение кожи

Лондон, в котором живет модель, город весьма загрязненный. И, чтобы ее кожа, не страдала от вредных выделений загрязненного воздуха, Джен Тейлор-Стронг тщательно протирает ее салфетками. Очищение продолжается до тех пор, пока на салфеточке не остается ни малейшего следа загрязнений.

Грамотный макияж

Модель заметила, что ее муж крайне заинтересованно отреагировал на изменение в макияже Джейн: когда женщина стала наносить больше макияжа – ее супруг не смог скрыть восторга.

Главный нюанс тут – выбирать косметику с учетом своего возраста и не забывать о качественном увлажнении.

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