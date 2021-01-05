В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото

Начало нового года – идеальное время для изменения имиджа, и стрижка – самый первый шаг на пути к этим изменениям. Уже позади год, в котором многие вынужденно отращивали волосы и даже успели отвыкнуть от максимально коротких стрижек. Именно поэтому в 2021 году в трендах одновременно стрижки на разную длину волос. Вы можете выбрать смелый короткий вариант, или отрастить волосы настолько, насколько вам хватит терпения. В любом случае, вы будете в тренде.

Среди модных мужских стрижек 2021 особое место заняла ритуальная стрижка для новобранцев в армии – в нашем материале В моду вернулась самая короткая мужская стрижка милитари можете подробнее об этом узнать.

Мы сегодня расскажем вам о самых популярных коротких мужских стрижках 2021, которые заслуживают внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные короткие мужские стрижки 2021 – на что обратить внимание

В моде стрижка андеркат родом из 60-х

Мужская стрижка андеркат живее всех живых – она пережила 2020 год и успешно десантировалась в 2021-й. Суть этой стрижки в том, что волосы на затылке и на висках стригут коротко – один-два сантиметра. Пряди на макушке – удлиненные. Плавный переход между короткими и длинными волосами отсутствует. Все на грани контрастов. В этом фишка.

Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка фейд в тренде

В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд. Условных потому, что "приправив" любой из них креативностью можно получить вполне оригинальный и неповторимый вариант. Высокий фейд - это начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход. Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков. Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.

Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка цезарь не сдает позиций

Главным плюсом стрижки цезарь является то, что она не привередлива – время на укладку волос можете не искать, ведь эта прическа отлично выглядит без укладки. Главное, найти мастера, который выполнит свою работу на 100%, и периодически будет ее корректировать. Фишкой стрижки цезарь является челка – ее стригут ровно. Визуально срез напоминает шапочку. При этом возможен вариант суперкороткой челки, и слегка удлиненной – почти до середины лба.

Мужские стрижки 2021 / Instagram



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Классический французский кроп – это короткие волосы сзади и по бокам, а на макушке волосы чуть длиннее. Сила стрижки – в контрасте между низом и верхом, и он должен быть резким. Волосы на макушке можно уложить так, как лично вам больше нравится – правил нет! При этом обратите внимание на челку – если хотите выглядеть аккуратно и строго, тогда челку нужно подрезать ровно.

Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка фокс хоук из 70-х вернулась в моду

Мужская стрижка фокс хоук, или ястреб — это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке. В итоге силуэт стрижки напоминает клюв ястреба. Проще говоря, стрижка фокс хоук — это легкий вариант ирокеза, но бока не выбриваются. Укладка: нужно поднять волосы вверх и свести их в характерный ирокез.