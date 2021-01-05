УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 января 2021, 04:17

Мужская стрижка андеркат живее всех живых – она пережила 2020 год и успешно десантировалась в 2021-й.

  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram
  • Мужские стрижки 2021 Instagram

Начало нового года – идеальное время для изменения имиджа, и стрижка – самый первый шаг на пути к этим изменениям. Уже позади год, в котором многие вынужденно отращивали волосы и даже успели отвыкнуть от максимально коротких стрижек. Именно поэтому в 2021 году в трендах одновременно стрижки на разную длину волос. Вы можете выбрать смелый короткий вариант, или отрастить волосы настолько, насколько вам хватит терпения. В любом случае, вы будете в тренде.

Среди модных мужских стрижек 2021 особое место заняла ритуальная стрижка для новобранцев в армии – в нашем материале В моду вернулась самая короткая мужская стрижка милитари можете подробнее об этом узнать.

Мы сегодня расскажем вам о самых популярных коротких мужских стрижках 2021, которые заслуживают внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные короткие мужские стрижки 2021 – на что обратить внимание

В моде стрижка андеркат родом из 60-х

Мужская стрижка андеркат живее всех живых – она пережила 2020 год и успешно десантировалась в 2021-й. Суть этой стрижки в том, что волосы на затылке и на висках стригут коротко – один-два сантиметра. Пряди на макушке – удлиненные. Плавный переход между короткими и длинными волосами отсутствует. Все на грани контрастов. В этом фишка.

Мужские стрижки 2021
Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка фейд в тренде

В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд. Условных потому, что "приправив" любой из них креативностью можно получить вполне оригинальный и неповторимый вариант. Высокий фейд - это начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход. Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков. Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.

Мужские стрижки 2021
Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка цезарь не сдает позиций

Главным плюсом стрижки цезарь является то, что она не привередлива – время на укладку волос можете не искать, ведь эта прическа отлично выглядит без укладки. Главное, найти мастера, который выполнит свою работу на 100%, и периодически будет ее корректировать. Фишкой стрижки цезарь является челка – ее стригут ровно. Визуально срез напоминает шапочку. При этом возможен вариант суперкороткой челки, и слегка удлиненной – почти до середины лба.

Мужские стрижки 2021
Мужские стрижки 2021 / Instagram


Читайте такжеМир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фотоФранцузский кроп все еще в трендах

Классический французский кроп – это короткие волосы сзади и по бокам, а на макушке волосы чуть длиннее. Сила стрижки – в контрасте между низом и верхом, и он должен быть резким. Волосы на макушке можно уложить так, как лично вам больше нравится – правил нет! При этом обратите внимание на челку – если хотите выглядеть аккуратно и строго, тогда челку нужно подрезать ровно.

Мужские стрижки 2021
Мужские стрижки 2021 / Instagram

Стрижка фокс хоук из 70-х вернулась в моду

Мужская стрижка фокс хоук, или ястреб — это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке. В итоге силуэт стрижки напоминает клюв ястреба. Проще говоря, стрижка фокс хоук — это легкий вариант ирокеза, но бока не выбриваются. Укладка: нужно поднять волосы вверх и свести их в характерный ирокез.

Мужские стрижки 2021
Мужские стрижки 2021 / Instagram

новости моды мужские стрижки стрижка андеркат стрижка фейд стрижка цезарь стрижка кроп стрижка фокс хоук стрижки 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фотоЖенские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-хВ моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фотоВ чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюрФренч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр
Следующий материал

Последние новости

04:17
В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото
04:16
Сериал Доктор Кто остается без главного героя
03:39
В Польше пьяный украинец напал на земляка и на полицию Видео
03:15
Горшок с медом: эксперты рассказали, как женщинам добиться оргазма
02:42
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP Видео
Реклама
02:00
Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка" Видео
01:35
Какой метод заварки кофе опасен для здоровья - ответ ученых Видео
01:06
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
00:58
Запретили выходить на улицу: Британия закрывается на жесткий карантин Видео
00:58
Мисс Вселенная похвалилась сексуальными ножками на горячем фото
00:30
Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021
00:19
Опасный туман: киевлян предупредили о непогоде Видео
00:19
Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции Видео
00:16
В России актера Ланового экстренно госпитализировали с COVID
04 января, понедельник
23:56
Украинская разведка раскрыла личные данные боевиков "ЛДНР" Фото
23:48
Станет только хуже: инфекционист дала мрачный прогноз из-за коронавируса Видео
23:14
Ученые раскрыли секрет новой "зеленой" Средиземноморской диеты Видео
22:57
В семье королевы Елизавета II случилось горе Видео
22:41
В Американской торговой палате раскритиковали локдаун в Украине Видео
22:23
Смерть после вакцины: медик внезапно скончалась после прививки от COVID-19 Видео
Реклама
22:14
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
22:07
Мощные землетрясения в Хорватии: Украина предоставит помощь Видео
21:53
Названа особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазы Видео
21:41
В Крыму стремительно сокращаются запасы пресной воды Видео
21:38
Завалит снегом: синоптик дал подробный прогноз погоды на весну в Украине Видео
21:34
Украина заявила о планах провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году
21:27
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
21:16
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили более 4 тысяч случаев заражения Видео
20:55
Загадочная смерть украинки в Турции: появилась новая версия о гибели девушки Видео
20:43
Социолог пояснил, как COVID-19 сказался на отношении ко власти Видео
20:38
Зверобой: преимущества для здоровья и факторы риска Видео
20:32
Супрун уехала из Украины – СМИ
20:20
Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин Видео
20:14
Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет: в Минздраве назвали сроки Видео
20:06
Ревматизм: симптомы, типы и факторы риска Видео
19:59
Победительница Топ-модели показала комплекс упражнений для красивых ножек Видео
19:45
Обнародованы новые тарифы на доставку газа в Украине
19:37
Омбудсмен показал, как бизнесу переходить на украинский язык Видео
19:33
Локдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание Видео
19:19
Спасение от коронавируса: в мире увеличился спрос на один из фруктов
Реклама
19:10
"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте
18:58
Статистика коронавируса в Украине: врач назвал тревожный момент Видео
18:38
В кафе Чернигова ветеран АТО отказалась обслуживать сепаратистку Видео
18:37
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Видео
18:30
Украина решила закупать электричество у Беларуси
18:11
В Сети показали легендарное выступление молодого Чапкиса Видео
18:08
Опасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник Фото Видео
18:01
Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Видео
18:00
Некоторым киевлянам повысили тарифы на воду - кому и на сколько Видео
17:35
Комаровский поведал, что делать при отравлении у ребенка
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять