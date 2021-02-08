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В моде прическа хвост: самые стильные варианты на 2021 год

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 февраля 2021, 04:24

Несмотря на то, что прическа хвост с виду кажется очень простой, существует немало удивительных идей, которые превращают ее в маленькое произведение искусства.

  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram
  • Модная прическа хвост 2021 Instagram

Прическа хвост никогда не выходит из моды, ведь это универсальный вариант для тех, кто хочет красиво собрать волосы без лишних усилий. Несколько минут - и эффектная прическа готова, при этом ее прелесть в том, что в течении дня она не потеряет свою форму. Правда, многие убеждены, что хвост – типичная прическа для дома. Да, для работы дома прическа, которая была безумно популярной в 90-х, - это, действительно, идеальный вариант. Но, помимо этого, с хвостом смело можно идти в любой бой, брать самые высокие жизненные вершины, а еще - покорять, соблазнять и впечатлять!

Для тех, кто любит максимально собранные волосы, советуем обратить внимание на модную прическу пучок – в нашем материале Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой можете узнать о ней подробнее.

Но если все же цель – стать эмоционально сильнее и обрести уверенность в себе, то лучше остановить свой выбор на прическе хвост: как только волосы собраны, появляется чувство легкости, которое бесценно!

Несмотря на то, что прическа хвост с виду кажется очень простой, современные стилисты создали немало удивительных идей, которые превращают ее в маленькое произведение искусства, от которого сложно оторвать взгляд. Не последнюю роль в этом играют аксессуары – с ними прическа выглядит оригинально, креативно и завораживающе. Более того, благодаря украшениям можно молниеносно превратить повседневный хвост в вечернюю прическу.

Конечно, хвост можно сделать на любую длину волос, и даже короткие волосы можно красиво собрать в низкий хвост. Но наиболее эффектно выглядит хвост на длинных волосах, и сегодня мы расскажем вам о самых модных вариантах хвоста 2021 на длинные волосы.

Модная прическа 2021 хвост на длинные волосы – варианты укладки волос

В моде хвост с косичкой

Вариант хвоста с косичкой - прекрасная прическа, которую обожают многие девушки. Для этого нужно немного заплести волосы в косу, а остальные оставить распущенными. Это интересный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой обычный хвост. Только не стремитесь идеально зафиксировать косу – наоборот, можете вытянуть несколько прядей и создать легкую небрежность, ведь такой ненавязчивый стиль сейчас в тренде.

Модная прическа хвост 2021 / Instagram

В трендах хвост со шнурком

Если у вас красивые длинные волосы, то можете украсить их шнурком. Для этого нужно сделать хвост – высокий или низкий. Потом берете шнурок, и обвязываете волосы до низа. Вариантов того, как шнурком обмотать волосы – много, и можете выбрать тот, который понравится. В любом случае, такой вариант украшения хвоста актуален.

Модная прическа хвост 2021 / Instagram

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Эта прическа подойдет любительницам французской косы. Суть прически в том, что нужно начать плести классическую французскую косу, а когда она приблизится к затылку, волосы собирают в хвост. Чтобы такая прическа выглядела стильно, немного добавьте волосам небрежности.

Модная прическа хвост 2021 / Instagram

Мечта всех принцесс – хвост с резинками

Нельзя пройти мимо хвоста, который напоминает прическу из мультика про Алладина. Чтобы получить такую романтическую прическу, соберите хвост, возьмите небольшие резинки и завяжите их по длине волос на одинаковом расстоянии, затем немного растяните. При желании такую прическу можно украсить заколками.

Модная прическа хвост 2021 / Instagram

Модная прическа хвост 2021 – какие еще варианты прически в тренде:

  • В моде высокий хвост.
  • В моде низкий хвост.
  • В моде хвост с крупным бантом.
  • В моде боковой хвост.

хвост прически на длинные волосы
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