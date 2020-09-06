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В моду вернулись длинные волосы: самые модные стрижки с челкой - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 сентября 2020, 04:55

Важным трендом осени-зимы стало то, что волны стали моветоном – они приелись, от них все устали.

  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram
  • Длинные волосы с челкой 2020 Instagram

Если у вас длинные волосы, то не спешите их стричь коротко. В сезоне осень-зима 2020-2021 длинные волосы опять в тренде. Более того, среди хитов сезона они заняли лидирующую позицию.

Хотя после карантина многие женщины ломанулись в салоны красоты и начали стричь волосы коротко. Одни устали от длинных волос, других замучило однообразие, а третьи захотели сбросить все лишнее и изменить кардинально имидж. Кроме того, некоторые стилисты даже назвали короткие стрижки в стиле боб самыми гигиеничными в период пандемии.

Тем не менее, на осень и зиму курс "модного корабля" изменился – ветер подул в противоположную сторону. Теперь эталоном красоты (по крайней мере, в сезоне осень-зима 2020-21), считаются длинноволосые красавицы.

Еще один важный тренд осени-зимы - то, что волны стали своего рода моветоном – они приелись, от них все устали, поэтому ориентируйтесь на гладкие волосы.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов стрижек на длинные волосы 2020-2021 – посмотрите для понимания того, что в тренде и актуально.

Стрижки на длинные волосы осень-зима 2020-2021

Длинные волосы с косой челкой

Косая челка визуально добавляет волосам объема, поэтому в первую очередь длинные волосы с косой челкой должны взять на заметку те, у кого от природы тонкие волосы. В то же время косая челка обладает еще одним преимуществом – она гармонично подходит под лицо любой формы. При укладке челки на бок старайтесь делать естественный пробор.

Длинные прямые волосы с челкой

Все гениальное – простое. Именно поэтому прямые длинные волосы с челкой смотрятся безупречно. Правда, обладательницам тонких волос надо позаботиться об объеме волос на макушке – дело в том, что длина тянет взгляды окружающих вниз. Помочь создать объем поможет специальный спрей. Этот образ отлично подойдет тем, у кого длинное или широкое лицо.

Густая, тяжелая челка в стиле 60-х сейчас тоже в тренде. Она идеально подходит для густых волос. Только не делайте густую челку слишком короткой – она должна доходить до бровей или чуть ниже, чтобы привлечь внимание к глазам.

Длинная боковая челка с длинными волосами

Длинная боковая челка в стиле 70-х визуально режет лицо по диагонали, чем удлиняет его. Этот вариант стрижки идеально подходит тем, у кого квадратное и сердцевидное лицо. Чтобы добавить силуэту мягкости, нужно концы подстричь перьями. Несмотря на то, что это ретро-стиль, выглядит сейчас он очень актуально и современно.

Длинные волосы с челкой 2020
Длинные волосы с челкой 2020 / Instagram

Длинные многослойные волосы с челкой

Если вам нравится, когда волосы подстрижены слоями, то наслаждайтесь этим стилем и в этом сезоне. Во-первых, слои создают красивый силуэт и красиво обрамляют лицо – главное, начинать слои на уровне подбородка. Во-вторых, они дарят образу лёгкость, что немаловажно. Прямая челка до уровня бровей станет идеальной для многослойных длинных волос – она подчеркнет красоту ваших глаз.

Длинные волосы с рваной челкой

Если хотите привлечь внимание к челке, то сделайте ее рваной. В идеале такую челку стригут так – одна прядь чуть длиннее, другая чуть короче. Лохматый и резкий, этот образ добавит четкости вашей челке, особенно если вы выберете короткую или детскую челку. С такой челкой идеально смотрятся слегка растрепанные длинные волосы.

Читайте такжеСамые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фотоТакже можно сделать рваную густую челку, но она подходит исключительно тем, у кого волосы от природы густые. В противном случае, если вы сделаете густую рваную челку, то она сделает ваш образ тяжелым. Также учтите, что такая челка привлекает внимание к бровям - в отличие от ровной, поэтому брови должны быть ухоженными.

Длинные волосы - о чем говорилось ранее:

  • Мы подготовили материал о том, как заставить волосы расти быстрее. Для того, чтобы ваши волосы не разочаровывали вас, вы просто обязаны знать, что "затормаживает" их рост, а что, наоборот, позволяет им сиять и расти.
  • Мы подготовила материал о том, как укладывать длинные волосы на осень-зиму 2002-2021 и собрали фотогалерею свежих образцов.

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