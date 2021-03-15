В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х

Джинсовые юбки всегда вызывают ностальгию и четко ассоциируются с молодостью и красотой. Поэтому все те, кто понял силу юбок из денима, не променяют их ни на что. Тем более, что они удачно сочетается с другими элементами гардероба и позволяют создать много разных, но обязательно стильных образов. Если вы ищете легкую одежду, то вам стоит взглянуть на нашу подборку женских джинсовых юбок в уличном стиле, которые в моде этой весной и летом. "Лихие" 90-е сейчас как никогда актуальны, и джинсовая юбка – яркий "привет" из той безбашенной и романтичной эпохи.

Правда, мода 2021 подготовила для нас много джинсовых сюрпризов – в нашем материале Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 можете подробнее узнать о том, какие джинсы заслуживают внимания.

Но вернемся к юбкам, которые будут повсюду этой весной и летом. А все благодаря маленьким деталям, которые вознесли их до небес и превратили в шикарный элемент модного ансамбля: стразы, пуговицы, нашивки, вставки и большие карманы щедро украшают модные джинсовые юбки 2021.

При этом силуэты тоже изменились и вышли за рамки уже привычной классики – в сезоне весна-лето 2021 мы увидим немало удивительных моделей с асимметричными и можно даже сказать хаотичными вырезами, которые оценят по достоинству все модницы.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие юбки джинсовые в сезоне весна-лето 2021 в моде.

Модные джинсовые юбки 2021 весна-лето: горячие тренды

Новинка сезона – джинсовые юбки в стиле пэчворк

В этом году всевозможные вставки и сочетание несочетаемого в моде. У вас, наверное, пэчворк ассоциируется с поделками на уроках труда в школе. Да, идея та же, но одежда в таком стиле, в том числе и джинсовые юбки, заслуживают особого внимания. Не важно, какого фасона юбку из денима вы найдете – но если она пошита из лоскутов или украшена яркими контрастными вставками – не проходите мимо.

Модные джинсовые юбки 2021 / Instagram

Посмотрите фантастическую коллекцию женской одежды The Dolce&Gabbana весна-лето 2021, и сами убедитесь в том, что пэчворк – это не просто красиво, а круто!

В моду вернулись джинсовые мини-юбки

Если у вас длинные и шикарные ноги, то можете смело ориентироваться на мини-юбки из денима – они официально вернулись в моду. Это и приталенные варианты, и А-силуэты, и знаменитая смесь классической юбки и юбки-солнца - "ламбада". Для того, чтобы создать ностальгический образ в стиле 90-х, сочетайте юбку с легкой и свободной блузкой и туфлями-лодочками.

Модные джинсовые юбки 2021 / Instagram

В тренде – джинсовые юбки карандаш

Для тех, кто предпочитает деловой стиль, находкой станет джинсовая юбка карандаш. Ее можно сочетать с непринужденным топом или джинсовой рубашкой – получится интересный образ. Кроме того, эта модель юбки отлично подчеркнет фигуру, а вместе ней - и вашу индивидуальность.

Модные джинсовые юбки 2021 / Instagram

Рваные джинсовые юбки снова в моде

Модные джинсовые юбки весна-лето 2021 – это и варианты с дырками, которые выглядят так, словно юбка перекочевала к нам из далекого прошлого. Для всех тех, кто хочет в юбке расслабиться, отбросить все условности и выглядеть непринужденно, рваные юбки джинсовые станут отличным решением. Если вы хотите подчеркнуть талию и выглядеть в духе "лихих", лучше выбирать модели с завышенной талией.