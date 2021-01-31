В поисках счастья: самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото

Время летит, и совершенно незаметно мы подошли к празднику всех влюбленных – Дню Святого Валентины. И чтобы день это выдался удачным, радостным и полным любви, подготовьтесь к нему заранее и сделайте красивый маникюр 2021. Ведь в этот день ваши ногти должны быть безупречными, модными и яркими – один взгляд на руки должен вдохновлять вас и дарить чувство уверенности в себе.

Конечно, если вы не хотите сильно подчеркивать свои чувства и ожидания от этого дня, то лучший вариант – сделать нейтральный маникюр, например, мятный. В нашем материале В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч можете подробнее узнать о новинках мятного маникюра.

Но если любовь для вас – чувство, которое вы не привыкли прятать от других, тогда смело включайте фантазию, и создавайте маникюр на 14 февраля неописуемой красоты.

Не важно, какому цвету лака вы отдадите предпочтение, главное – дать волю чувствам и нарисовать на ногтях символы этого праздника.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах дизайна ногтей на день Влюбленных, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие и свежие образцы из Instagram.

Модный маникюр на День Святого Валентина 2021 – на что обратить внимание

Красный маникюр 14 февраля

Любители классического стиля знают, что красный цвет маникюра всегда актуален, когда нужно подчеркнуть изысканный вкус и характер настоящей леди.

Красный — цвет любви и страсти, и он лучше всего подойдёт для празднования Дня влюблённых. Красный и его оттенки хорошо сочетаются практически с любым образом и стилем одежды.

Главные тренды 2021 — это матовость, градиент, стразы и узоры. Все эти варианты будут отлично смотреться в красном дизайне маникюра.

Маникюр на 14 февраля / Instagram

Страстный маникюр с сердечками

Выбирайте любой лак в качестве основы, и рисуйте на ногтях сердечки – это легко, увлекательно и очень символично. Можно также взять готовые наклейки и ими украсить свои ногти.

При этом не бойтесь "переборщить" - даже если ваши ногти будут щедро усыпаны сердечками, то волноваться не стоит – эмоции в этот праздник только приветствуются.

Для тех, кому ближе по духу – минимализм, могут нарисовать одно сердечко или даже его контур – в любом случае, этим будет сказано многое.

Маникюр на 14 февраля / Instagram

В поисках счастья, или Надписи на ногтях

Иногда намеки – лишние, особенно, если их не умеют понимать. Если вы хотите прямолинейности, особенно в День святого Валентина, тогда сделайте красноречивый маникюр с надписями.

Все, что вам нужно – немного смелости, и определиться, что именно вы хотите сказать миру (или кому-то конкретному) в этот день. Даже не сомневайтесь, эффект будет сильным!

Читайте такжеВ моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр - фотоПокрасьте ногти нюдовым лаком или прозрачным, а потом черным напишете то, что хотите сказать… или услышать в этом день. Такая себе программа на день, к примеру, Люби, Счастье есть, В поисках счастья.

Маникюр с надписями на 14 февраля вмиг превратит вас в открытую книгу, которую наверняка кто-то захочет прочесть до конца.