Необычные женские брюки из 60-х вернулись в моду - фото

Лето уже потихоньку близится к своему закату. Но не стоит слишком драматизировать приближение осени. Во-первых, если наслаждаться каждым днем и проживать осознанно каждую минуту, то осталось не так уж и мало. А, во-вторых, по сравнению с весной, которую у нас украл карантин, лето у нас есть – пускай не все вернулись в офисы, но у нас есть возможность встречаться с друзьями, гулять по городу и выбираться на природу.

Кроме того, мы можем носить вещи, в которых чувствуем себя привлекательно. Именно поэтому мода 2020 лето расцвела, как пышный цветок в саду, и всячески радует нас. Она хорошо подготовилась к лету, поэтому в трендах масса вещей на любой случай жизни.

Особое место на вершине модного олимпа заняли необычные брюки-карго с накладными карманами.

Что такое брюки карго?

Это очередной подарок уличной моде от стиля милитари. История брюк карго начинается в 1938 году в Великобритании – именно тогда военных одели в брюки с дополнительными карманами – в той первой версии были два кармана сбоку, а один в области бедер. Только спустя 30 лет брюки карго стали появляться в повседневной жизни рэперов и футбольных фанатов.

А вот настоящая слава к брюкам карго пришла только в 90-х годах – тогда их полюбили тинейджеры. И не только! В то время брюки с накладными карманами произвели настоящий фурор. Если вы родом из эпохи "лихих", то вы должны были их запомнить. В те времена появились и женские карго-брюки с заниженной линией талии.

Главной особенностью современных брюк с накладными карманами является высокая линия талии. Но это не единственное отличие. Сегодня брюки-карго – это не только мешковатые штанины.

На днях общественность покорила американская теннисистка Серена Вильямс – она разместила в своем Instagram фотографию, где она позирует в изящных укороченных карго-брюках цвета хаки, белой рубашке и туфлях со змеиной кожи. Некоторые модные критики обратили внимание на то, как она визуально вытянула карго-штаны и как они потрясающе смотрятся в сочетании с каблуками.

Поэтому, если ищете модные брюки на лето 2020, которые можно будет носить и осенью, то даже не сомневайтесь, и ориентируйтесь на карго-штаны.

В нашей фотогалерее собраны фотографии модных вариантов брюк-карго, которые сейчас можно найти в продаже – посмотрите, возможно, какой-то образ вам понравится, и вы захотите выглядеть так же.

Модные брюки карго 2020 – тренды

Свободные карго-штаны

Для всех тех, кто уже влюбился в свободные джинсы, есть альтернатива – такие же широкие брюки карго. Высокая линия талии и широкие штанины на выходе создают впечатляющий образ. Кроме того, обратите внимание на модели со всевозможными ремешками. Цвет – какой найдете, в тренде черный, хаки и бежевые оттенки.

Читайте такжеВ моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фотоКроме того, среди моделей свободного кроя найдете немало укороченных, словно бриджи – они тоже сейчас актуальны, поэтому, если нравятся и размер ваш – смело берите, не прогадаете. Женские брюки карго как бриджи точно покорят вас удобством.

Узкие карго-штаны

Если хотите подчеркнуть фигуру и выглядеть более строго и по-деловому, тогда специально для вас в моде узкие и укороченные карго-штаны. Накладные карманы тоже присутствуют, но они не такие громоздкие, как на других моделях – они скорее выполняют роль "декора". Такие штаны можно сочетать с босоножками и пышными белыми блузами.

Брюки в стиле карго

Креатив – двигатель моды, поэтому в трендах помимо классических вариантов появились всевозможные интерпретации. Скажем, спортивные штаны в стиле карго, которые только визуально на них похожи – вместо карманов могут быть вырезы или прозрачные вставки.

Читайте такжеВ моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фотоКроме того, в продаже полно спортивных костюмов в стиле карго. То есть стиль карго стал более широким, и это не может не радовать, ведь брюки эффектные и безумно удобные.