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Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду и тренды: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 февраля 2021, 04:23

Прически гранж выглядят естественно, немного невинно и так, словно вам все равно, что подумают другие. Проще говоря, стиль гранж - это полное пренебрежение модой.

  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram
  • Прически в стиле гранж 2021 Instagram

90-е не отпускают нас, а вместе с ними – и удивительный стиль гранж в прическах и одежде. Одни не могут отпустить то, что вызывает чувство приятной ностальгии. А другие – те, кто знает о той эпохе только из журналов, рассказов родителей или более взрослых друзей – растворяются в нем каждый раз, когда испытывают раздражение от гламура и моды, которая порой бывает слишком навязчивой.

Гранж — это один из самых простых способов выглядеть стильно тогда, когда нет времени, или повседневная суета так закрутила, что желания что-то выдумывать не осталось. Как бы то ни было, всегда можно заглянуть на условную верхнюю полку в шкафу трендов, и выбрать "прически в стиле гранж". Тем более, что сам стиль гранж сейчас безумно популярный – протестуя против моды, адепты гранжа пошли в наступление и покорили сердца многих.

А подарил миру нарочито неопрятные прически в стиле гранж Курт Кобейн, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. Потом это стало своего рода философией и протестом: этот стиль, в том числе и в одежде, исповедовали все те, для кого на чаше весов перевешивали комфорт и удобство, а не красота и эстетика.

Проще говоря, стиль гранж (или грандж – как его еще называют) – это легкая небрежность и полное пренебрежение модой, трендами и правилами. Никаких правил, никаких условностей стиль гранж не приемлет, и если вам такой подход близок по духу, то наслаждайтесь им.

Прически гранж выглядят естественно, немного невинно и так, словно вам все равно, что о вас подумают другие. Часто для того, чтобы добавить волосам необходимого эффекта, их филируют или добавляют рваные пряди.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женских причесок 2021 в стиле гранж, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы из Instragram.

Модные женские прически в стиле гранж 2021 – на что обратить внимание

Стиль гранж и длина волос

Не важно, какой длины у вас волосы, но если это больше, чем 3 сантиметра, то вы уже можете создать прическу в стиле гранж. Именно поэтому прическа гранж вовсе не подразумевает какую-то конкретную стрижку.

Прически в стиле гранж 2021
Прическа в стиле гранж 2021 / Instagram

В принципе, любую стрижку при желании можно подогнать под стиль гранж – если вы хотите, чтобы он стал вашим повседневным. Можно добавить дерзкую асимметрию, хаотичные слои, рваные пряди, выбритый висок или текстуру волосам.

Читайте такжеБирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021Главное, не стремиться к идеалу, а позволить беспорядку поселиться на вашей голове. В идеале вы должны выглядеть так, словно вышли на улицу в сильный ветер, и получили естественную "укладку волос".

Прическа в стиле гранж 2021 / Instagram

Окрашивание волос в стиле гранж

Обратите внимание также на окрашивание волос. Стиль гранж – это блонд с отросшими корнями. Вот можете больше ничего не делать, ведь этот вариант окрашивания волос – визитная карточка эпохи 90-х. Кроме того, это разные контрастные варианты окрашивания, а также окрашивание волос блоками.

Укладка волос в стиле гранж

Есть такое выражение – "Удачный экспромт – это хорошо подготовленная импровизация". В прическах то же самое. Вы, конечно, можете не мыть волосы несколько дней и не расчесывать их, чтобы получить экстравертную причёску с эффектом небрежности. Но можно пойти и другим путем – после мытья высушить волосы в хаотичном направлении. Добавьте средства для текстуры и зафиксируйте результат – получится прическа на миллион долларов в стиле гранж.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоА подходят прически в стиле гранж и девушкам-подросткам, и женщинам после 40 лет. Первых стиль гранж превращает в смелых и уверенных в себе красавиц, а других – визуально освежает и омолаживает.

Прически в стиле гранж 2021
Прическа в стиле гранж 2021 / Instagram

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