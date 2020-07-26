В моде превосходная стрижка французский боб с эффектом омоложения - фото

В последнее время многие женщины подводят итоги карантина. В соцсетях они делятся тем, что за время, проведенное дома, успели сделать. Они рассказывают о том, как изменились сами. Есть немало тех, кто акцентирует внимание на вещах, которые потеряли для них значение. Есть и те, кто злится на карантин, который уничтожил большие планы на жизнь или карьеру. Но практически все отмечают, что в этом хаосе и тишине наедине с собой выкристаллизовалось самое важное в жизни.

А внутренние трансформации всегда тянут за собой внешние изменения. Если вы стоите на пороге новой версии себя, то обратите внимание на стильную стрижку французский боб, которая отлично освежает образ и добавляет ему свободы - потому, что эта стрижка способна на чудеса.

Кстати, если у вас обычная стрижка боб, то из нее тоже получится роскошный френч боб.

Стрижка французский боб - особенности

Это одна из немногих стрижек, которая действительно не требует укладки – и чем меньше вы будете возиться с волосами, тем будет лучше. Французские женщины не жалеют денег на хорошего парикмахера, который умеет создать шедевр на голове. И если стрижка выполнена на 100% удачно, то вы можете месяц-два не тратить время по утрам на укладку.

Конечно, для многих это очень странный подход – как это, не делать укладку волос с утра? Даже перед походом на работу? Да, даже перед работой.

Главная особенность стрижки французский боб в том, что волосы должны выглядеть естественно и непринужденно. Представьте себе, вы помыли голову, и случайно отвлеклись на телефонный разговор – ваши волосы высохли, и все, прическа готова.

Или такая ситуация – вы помыли голову и легли спать – а утром у вас на голове непонятно-что. Это, конечно, немного преувеличено, но именно так должен выглядеть французский боб – легко!

Это неприхотливая стрижка, которая не терпит тонны средств для укладки. Поэтому с точки зрения экономии она выгодна. Но чтобы волосы выглядели объемными, особенно, если они у вас тонкие, то можно нанести на влажные волосы текстурирующий спрей и подождать, пока шевелюра высохнет. После этого вам нужно немного "поколдовать" пальцами: посмотрите на себя в зеркало и придайте прическе форму. Если пряди торчат в разные стороны – не особо переживайте, это вполне в стиле французского боба.

Читайте такжеСтрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фотоФишка французского боба – в челке, она прямая, но иногда ее филируют. Длина – индивидуальная, но лучше, если она будет слегка прикрывать брови. Кстати, благодаря такой челке и боковым прядям лицо кажется визуально тоньше. Кроме того, френч боб с челкой визуально омолаживает образ.

Кому подходит стрижка французский боб

Женская стрижка французский боб с челкой роскошно выглядит на девушках и женщинах любого возраста. Исключений нет. И даже если кто-то скажет вам, что челка – это только для детей, не слушайте – в 2020 году челка в тренде.

Кроме того, стрижка парижский боб, как ее еще называют – это не что-то постоянное, если вы попадете к хорошему мастеру, то он сможет ощутить, какую длину вам оставить, и как лучше подстричь челку. Сила в деталях, а без них французский боб не получится.

Французский боб – модные варианты 2020

Короткий французский боб

Классический френч боб – это когда пряди заканчиваются на линии подбородка. Единственное "но" - этот вариант гармоничнее смотрится на обладательницах лица с правильными чертами. Но из каждого правила есть исключения, и даже это вариант можно "подогнать" под любое лицо.

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Этот вариант френч-боба с прядями до плеч – находка для обладательниц лица круглой или угловатой формы. Обычно такую стрижку делают с текстурированными прядями. Кстати, такая длина волос - до плеч – сейчас в тренде, ведь она подходит всем без исключения, а если волосы немного отрастают, то визуально это не особо заметно.