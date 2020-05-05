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Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 мая 2020, 13:15

Стрижка – это не только освежить волосы и придать им форму – это ваши планы на жизнь, или, скажем, на ближайший месяц.

Названы ошибки при выборе стрижки / Instagram

Стрижка – главный показатель вашего возраста, и недооценивать ее значение не желательно. Хотя бы потому, что в мире полно стереотипов, которые загоняют женщину в угол – к примеру, чего стоят одни только требования в некоторых вакансиях - возраст до 35 лет. То есть старость готова прийти к вам в гости с большими чемоданами и поселиться надолго – вы только дайте ей знать.

Правда, очень часто мы выглядим старше по причине того, что всецело доверяем себя парикмахеру. Типичная история – приходишь уставшая в салон красоты, на тебя смотрят оценивающим взглядом, забалтывают глупыми разговорами, и стригут "бабскую" стрижку. Именно поэтому, когда женщина находит "своего" парикмахера, она готова ехать к нему через весь город и подстраиваться под любое удобное ему время. Потому что стрижка – это не только освежить волосы и придать им форму – это ваши планы на жизнь, или, скажем, на ближайший месяц.

Чтобы не попасть в ловушку под названием "криворукий парикмахер", и с собственного согласия не превратится в ягу, вы должны подходить к вопросу выбора стрижки сознательно. Посмотрите на себя в зеркало, на миг представьте, как на самом деле вы хотели бы выглядеть, а потом откровенно ответьте себе на вопрос – "что мне мешает?"

Главред собрал самые главные ошибки, которые чаще всего женщины допускают со стрижками и прическами, и в результате выглядят старше.

Одна стрижка на всю жизнь

Самое худшее, что вы можете сделать – это найти свою единственную и неповторимую стрижку, и каждый день, месяц и год пытаться выглядеть одинаково, идеально, и, как вам кажется, модно. Это не смешно – в эту ловушку попали много женщин: 10 или 20 лет назад они казались себе идеальными, и никак не выйдут из того образа. Проснитесь, время истекло, мы уже в 2020 году, а прическу нужно периодически менять!

Стрижка, которая старит лицо / Instagram

Слишком длинные волосы

Как только ваши волосы опускаются ниже ребер, они вас старят. Длинные волосы – это сумасшествие, поэтому не старайтесь сохранить молодость и ухватиться за нее таким способом. Это правило не работает – длина играет против вас ВСЕГДА!

Длинные волосы старят лицо / Instagram

Прямое скучное каре и гладкие волосы

Стрижка, которая ужасно старит и добавляет образу лишних лет – это прямое идеальное каре. Кроме того, ровные срезы и вытянутые волосы подчеркивают лицо, смещают все акценты в его сторону. Ваша задача - добавить волосам и себе жизни, драйва и динамичности – закрутите несколько легких локонов, и сразу заметите, как вы преобразились, посвежели и помолодели. Только не переборщите с лаком для волос – он утяжеляет волосы и пахнет 80-ми.

Ровные гладкие волосы старят / Instagram

Темные волосы ужасно старят

Мы уже неоднократно говорили о том, что темные - черные или шоколадные волосы – это плюс 10 лет. Какую бы вы стрижку не сделали, какую бы одежду не надели – темный цвет волос сделает свою поганую работу, и вы будете выглядеть старше своих лет. Кроме того, когда темные волосы отрастают, корни получаются светлыми, и этот контраст ужасный – словно вы вся седая.

Темные волосы старят / Instagram

Хвост, косички и заколки

Собирать волосы в хвост – это модно, когда вам 20-30 лет. Это касается и косичек. А потом нужно прийти к тому, чтобы дать волосам волю и сделать красивую прическу. Да, хвост или коса – это удобно, но это смешно, когда вам 40+. Кроме того, резинки и заколки лучше не использовать – они привлекают слишком много внимания к волосам. Если уж сильно хочется, подбирайте заколки под цвет волос, чтобы они не сильно выделялись.

Хвост после 40 лет лучше не делать / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижа размытый боб, или A-line bob, благодаря прядям, которые отличаются друг от друга на 2-3 сантиметра, выглядит очень живо и подкупает естественностью. Эта стрижка отлично смотрится и на тонких, и на густых волосах. Главная задача мастера – размыть линию среза, таким образом осовременить классический вариант боба.

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