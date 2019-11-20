Чи варто чекати вихідний на День гідності і свободи 2019, які заходи заплановані до цього дню та інші важливі аспекти у матеріалі Главреду.
21 листопада – свято в Україні вкрай гідне та поважливе.
День гідності і свободи 2019 Україна відзначає із розмахом – виставками, флешмобами та урочистостями.
День гідності і свободи 2019 – дата
Дата свята не змінюється, незважаючи на рік. Відтак День гідності і свободи 2019 Україна святкує цього четверга – 21 листопада.
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День гідності і свободи – історія свята
День гідності і свободи – це свято патріотів, приурочене до початку двох революцій: Революції Гідності та Помаранчевої.
Цього дня українці шанують пам'ять усіх, хто своє життя поклав заради вільної України.
День гідності і свободи – вихідний чи ні
День гідності і свободи має статус державного свята. Але вихідним днем він не є. То му на роботу вийти доведеться.
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День гідності і свободи – заходи
Урочисті заходи та концерти до Дня гідності і свободи проходять у всіх містах України – біля пам’ятників, на площах та у школах. А у храмах цього дня служать молебень, присвячений пам'яті Небесної Сотні.
Зокрема, у Києві урочисті заходи пройдуть у Колонній залі КМДА. На Майдані Незалежності відкриється фотовиставка Два століття – одна війна (з боку Головпоштамту) та стартує виставковий проект 100 років боротьби (триватиме до 1 березня).
Крім того, на Майдані Незалежності анонсовані дві акції протесту.