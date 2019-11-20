День гідності і свободи 2019 – вихідний чи ні, коли та святкові заходи / УНИАН

21 листопада – свято в Україні вкрай гідне та поважливе.

День гідності і свободи 2019 Україна відзначає із розмахом – виставками, флешмобами та урочистостями.

День гідності і свободи 2019 – дата

Дата свята не змінюється, незважаючи на рік. Відтак День гідності і свободи 2019 Україна святкує цього четверга – 21 листопада.

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День гідності і свободи – історія свята

День гідності і свободи – це свято патріотів, приурочене до початку двох революцій: Революції Гідності та Помаранчевої.

Цього дня українці шанують пам'ять усіх, хто своє життя поклав заради вільної України.

День гідності і свободи – вихідний чи ні

День гідності і свободи має статус державного свята. Але вихідним днем він не є. То му на роботу вийти доведеться.

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День гідності і свободи – заходи

Урочисті заходи та концерти до Дня гідності і свободи проходять у всіх містах України – біля пам’ятників, на площах та у школах. А у храмах цього дня служать молебень, присвячений пам'яті Небесної Сотні.

Зокрема, у Києві урочисті заходи пройдуть у Колонній залі КМДА. На Майдані Незалежності відкриється фотовиставка Два століття – одна війна (з боку Головпоштамту) та стартує виставковий проект 100 років боротьби (триватиме до 1 березня).

Крім того, на Майдані Незалежності анонсовані дві акції протесту.