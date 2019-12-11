На Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято Андрія

Ворожіння на Андрія – з гілочкою вишні, на воску та надійні гадання на хлопця / Униан

Ворожіння на Андрія з давніх давен вважаються найвірнішим способом дізнатися долю – свою та свого кохання.

Ще наші прабабусі збиралися на Андріївські вечорниці, щоб вилити долю на воску чи зазирнути у майбуття через чарівні цієї ночі дзеркала.

Гадати на свято Андрія прийнято напередодні свята, тобто у ніч з 12 на 13 лютого.

Найпростіший спосіб ворожіння на Андрія – з гілочкою вишні. Взагалі, підійде будь-яке плодове дерево, але саме вишня вважається символом кохання. Воно уособлює собою кохання та жіночу сексуальність. Відтак його гілку найчастіше й беруть для ворожби.

Читайте такжеДень зимнего солнцестояния: традиции, ритуалы и гаданияЗламану цієї ночі гілку вишні ставлять у воду. Якщо зазеленіє гілка до Різдва – протягом року гуляти дівчині власне весілля, ні – то щонайменше ще рік чекати треба.

Спосіб для людей з гарною уявою – ворожіння на Андрія на воску або на кавовій гущі. Віск з палаючої свічки виливають у ємність з крижаною водою. Якщо обрали каву – то напій слід випити тій, хто прагне дізнатися долю. Чашку накривають блюдцем і тричі перекидають угору-вниз. Потім контури воску чи кави слід спробувати розтлумачити.

Плюс такого ворожіння на Андрія – воно підходить не лише тим, хто прагне нагадати майбутнього хлопця чи чоловіка, а й уже заміжнім людям.

Є ще ворожіння на Андрія на цибулині. На Андріївських вечорницях пишуть чоловічі імена на цибулинах, які потім ставлять у воду. Та цибулина, що проросте найшвидше, й розкриє ім’я майбутнього чоловіка.

А найвідоміший для ворожіння на Андрія текст: "Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти". Його кажуть, перед тим, як покласти під подушку кусень хліба з вечері.

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Ворожіння на Андрія: що неможна роботи

Перед тим, як робити на Андрія ворожіння, неможна їсти взагалі нічого м’ясного – треба строго поститися (дозволяється лише хліб та вода). А ось усі близькі родичі мають бути ситі.

До і після ворожіння на Андрія слід мовчати – до самого ранку.