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Не подарок, а катастрофа: названы вещи, которые нельзя дарить на Новый год

31 декабря 2019, 06:31

Покупать новогодние подарки 2020 стоит осмысленно, ведь "безобидные", на первый взгляд, безделушки могут оказаться опасными.

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Названы вещи, которые нельзя дарить на Новый год 2020/ 1zoom.ru

Многие покупают подарки на Новый год 2020 в спешке. При этом выбор подарков на Новый год чаще всего происходит без особого углубления в суть.

Внимание – вот чем руководствуются люди, мол, подарил, и будьте счастливы, а что подарил – это уже другой вопрос.

Но покупать новогодние подарки стоит осмысленно, ведь "безобидные", на первый взгляд, безделушки могут оказаться опасными.

Например, по словам известного эзотерика, "свечи подарил — Крысу разозлил".

Нельзя дарить зеркала и тапочки

По слова эксперта, нельзя дарить на Новый год 2020 зеркала и тапочки - эти подарки могут нанести вред объекту дарения. Запомните, тапочки покупают перед больницей. Поэтому такой подарок предвещает тяжелую болезнь или травму. В селах другое суеверие: тапки грозят смертью, ведь такую обувь раньше покупали для покойного.

Нельзя дарить декоративные свети

В список запретов попали декоративные свечи, которые особенно популярны в зимние праздники. Считается, что они обладают негативной энергией, обусловленной эзотерическими ритуалами, в которых используются свечи. Более того, на энергетику этого подарка повлияла история — для наших предков свеча была единственным источником света, который был доступен не всем. Поэтому такой подарок требовал внушительной благодарности. Но, по словам эзотерика, компенсировать негативную силу свечи можно, получив что-то взамен.

Нельзя дарить полотенца

Вы должны знать, что полотенца считаются частью обрядов погребения. Наши предки верили, что такой подарок может привлечь беду в дом. Эксперты согласны с этим лишь отчасти — ввиду того, что энергетика полотенца зависит от его назначения, искренний подарок на Новый год Крысы не сможет навредить. Главное, быть уверенным в отсутствии злых намерений дарителя, и "оплатить" подарок монеткой или ответным презентом.

Нельзя дарить столовые наборы

Также не стоит дарить острые предметы, к примеру, столовые наборы, кинжалы, и различные другие атрибуты. Это связано с их энергетикой, так как главная задача такого "подарка" — колоть. Он может испортить отношения, разрушить ауру человека и навредить пониманию. Острые части могут "повредить" энергетическое поле чувств, поэтому стоит подумать дважды.

Нельзя дарить изделия из пластика

Также не стоит преподносить в качестве презента предметы из пластика, они могут впитывать позитивные эмоции, а также чаще всего вредят здоровью. Если есть возможность выбрать другой материал подарка, например, дерево или металл, то не стоит экономить, это только лучше отобразится на взаимопонимании и добавит в отношения тепла.

Нельзя дарить сумки – это к разлуке

Эзотерик подчеркнул, что привести к разлуке также могут сумки, портмоне и кошельки. Внутри этих вещей есть пустое пространство, которое может накапливать в себе беды, поэтому, если выбор все же был сделан в сторону подобного подарка, его стоит наполнить деньгами или другими мелочами.

Нельзя дарить книги

Даже если вы точно знаете, что ваши друзья или знакомы любят читать книги, и даже если вы точно знаете, какую книгу они хотели бы прочитать следующей, ни в коем случае не дарите ее на Новый года.

Книга в подарок является предвестником раздора в отношениях с теми, кому вы их дарите.  А если подарить книгу семейной паре, то это может спровоцировать конфликты и даже измены. По крайней мере, так гласят народные поверья.

Напомним, ранее были названы вещи, которые вообще нельзя дарить.

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