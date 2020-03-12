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12 марта – какой сегодня праздник: с Днем ангела Марины и День почки

12 марта 2020, 00:19

12 марта в високосный год отмечается День Марины 2020 – поздравления с праздником и приметы дня подобрал Главред.

12 марта праздник – поздравления с Днем Марины 2020 – что нельзя делать
12 марта праздник – поздравления с Днем Марины 2020 – что нельзя делать / 1zoom.ru

12 марта 2020 – сегодня праздник именинный и во всех смыслах здоровый.

Мир проводит Всемирный день почки 2020. А еще страны устраивают Всемирный день против кибер-цензуры.

Россия отмечает День работников уголовно-исполнительной системы Минюста, а Китайская Республика и Северная Македония — День посадки деревьев. США нынче День девочек-скаутов.

По народному календарю, 12 марта – Василий Капельник.

12 марта – праздник церковный

Православные 12 марта прочитают преподобного Василия Декаполита, исповедника.

Также сегодня день памяти девы и преподобной Марины Берийской (Македонской). Это главный День ангела Марины 2020 по церковному календарю. В невисокосный год именины Марины празднуются 13 марта, но День Марины в 2020 году сдвинулся на 12 марта.

Все еще идет Великий пост 2020.

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12 марта – приметы

Есть такие приметы 12 марта на погоду:

  • дождливый день – к погожему лету;
  • пасмурная погода – к ночным заморозкам;
  • солнечный день и/или круги вокруг солнца – к урожайному году;
  • грачи уже прилетели – к потеплению весной, но дождливому лету;
  • капель при южном ветре – к доброму урожаю и хорошей рыбалке;
  • если дыры в тающем снегу с пологими углублениями – весна затянется и наоборот.

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12 марта – что нельзя делать, а что нужно

На Василия принято было очищать воздух в доме еловыми веткам: их специально приносили из леса, чтобы защитить семью от болезней. Хвойными ветками не просто украшали жилье, очищая их духом воздух – заваривали чай с еловыми почками, на них делали настройки, устраивали с ними ингаляции.

Выпить чаю с еловыми почками в этот день – привлечь к себе богатство.

Если Васильев день выдавался солнечным, то люди старались провести как можно больше времени на улице: воздух на Василия в солнечную погоду считался целебным.

По народным поверьям, 12 марта нельзя:

  • брать в руки иголку – по поверью, шитье или рукоделие в этот день сильно портят зрение;
  • давать в долг и заниматься финансами.

12 марта – именины

Главная именинница дня – Марина. Детальнее читайте в нашем материале Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу.

День ангела также справляют Кира, Арсений, Василий, Николай и Сергей.

12 марта – кто родился

12 марта родились такие знаменитости:

  • 1832 — британский управляющий в Ирландии Чарльз Бойкотт (от его фамилии произошло слово бойкот).
  • 1863 — украинский ученый, академик, создатель учения о биосфере и ноосфере, первый президент Академии Наук Украины Владимир Вернадский.
  • 1914 — украинская поэтесса и сценарист Лидия Компаниец.
  • 1940 — патриарх Константинопольский Варфоломей I (настоящее имя Димитриос Архонтонис).
  • 1946 — американская актриса, певица, обладательница Оскара Лайза Минелли (Кабаре, Нью-Йорк, Нью-Йорк, До смерти красива и др.).
  • 1949 — американский продюсер, режиссер и сценарист Роб Коэн (Черепа, Формаж, Три икса и др.).

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