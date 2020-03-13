13 марта – какой сегодня праздник: Всемирный день сна и пятница, 13

13 марта праздник – День сна и пятница 13 – что нельзя делать, приметы, картинки / 1zoom.ru

13 марта 2020 – сегодня праздник сонный и суеверный.

Для начала, нынешний день – пятница 13. А, значит, людей суеверных ждут нервные и тревожные сутки. Как победить фобию и что нельзя делать в этот день каждому знаку Зодиака – читайте в нашем материале Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака.

Также мир отмечает Всемирный день сна 2020. Детальнее читайте в нашем материале День сна 2020 – прикольные открытки и интересные короткие факты о сне.

В Таиланде милый национальный праздник – День слона. В американском Иллинойсе – День Плутона.

По народному календарю, 13 марта – Ярилин день.

13 марта – праздник церковный

Православный праздник 13 марта – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

Идет Великий пост 2020.

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13 марта – приметы

Есть такие приметы 13 марта на погоду:

дождь – к сухому нежаркому лету;

пасмурный день – к богатому урожаю.

13 марта – что нельзя делать, а что нужно

Беременные в Ярилин день старались погреться на солнышке – чтобы малыш здоровым и счастливым родился.

В этот день пекли калачи. И такой калач нужно было непременно съесть натощак – чтоб быть счастливым.

По народным поверьям, 13 марта нельзя:

грустить;

решать важные финансовые дела: делать дорогие покупки, брать/давать в долг и т.п.

О том, что еще нельзя делать в пятницу 13 – см. выше.

13 марта – именины

День ангела отмечает лишь Иван.

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13 марта – кто родился

13 марта родились такие знаменитости: