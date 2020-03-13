13 марта – какой сегодня праздник: Всемирный день сна и пятница, 13

Самые интересные приметы для пятницы 13 и прикольные картинки с Днем сна 2020 собрал Главред в одном материале.
13 марта 2020 – сегодня праздник сонный и суеверный.
Для начала, нынешний день – пятница 13. А, значит, людей суеверных ждут нервные и тревожные сутки. Как победить фобию и что нельзя делать в этот день каждому знаку Зодиака – читайте в нашем материале Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака.
Также мир отмечает Всемирный день сна 2020. Детальнее читайте в нашем материале День сна 2020 – прикольные открытки и интересные короткие факты о сне.
В Таиланде милый национальный праздник – День слона. В американском Иллинойсе – День Плутона.
По народному календарю, 13 марта – Ярилин день.
13 марта – праздник церковный
Православный праздник 13 марта – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
Идет Великий пост 2020.
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13 марта – приметы
Есть такие приметы 13 марта на погоду:
- дождь – к сухому нежаркому лету;
- пасмурный день – к богатому урожаю.
13 марта – что нельзя делать, а что нужно
Беременные в Ярилин день старались погреться на солнышке – чтобы малыш здоровым и счастливым родился.
В этот день пекли калачи. И такой калач нужно было непременно съесть натощак – чтоб быть счастливым.
По народным поверьям, 13 марта нельзя:
- грустить;
- решать важные финансовые дела: делать дорогие покупки, брать/давать в долг и т.п.
О том, что еще нельзя делать в пятницу 13 – см. выше.
13 марта – именины
День ангела отмечает лишь Иван.
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13 марта – кто родился
13 марта родились такие знаменитости:
- 963 — жена киевского великого князя и крестителя Руси Владимира Анна.
- 1845 — польский языковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук, которого выступал против запрета царским правительством украинского языка, Иван Бодуэн де Куртенэ.
- 1946 — украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер Андрей Бенкендорф (Несколько любовных историй, Бандитский Петербург и др.).
- 1951 — актриса театра и кино Ирина Алферова (Д’Артаньян и три мушкетера, Хождение по мукам, Сонька — Золотая ручка и др.).
- 1960 — украинский писатель, поэт и эссеист Юрий Андрухович.
- 1992 — британская актриса Кая Скоделарио (сериал Молокососы, фильмы Бегущий в лабиринте и Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки).