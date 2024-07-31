Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 августа.

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Что нельзя делать на Медовый Спас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pomisna.info

1 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спасителя и Пресвятой Богородицы - Медовый спас.

Какие праздники 1 августа

В Украине и мире 1 августа отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

День инкассатора

День основания Швейцарской Конфедерации

Всемирный день радости

День человека паука

Международная неделя клоунов

День сыроедения

Церковный праздник 1 августа

По новому церковному календарю, 1 августа в Украине отмечают Медовый спас, а в народе этот праздник называется Маковея. Известно, что от праздника Маковея начинается Успенский пост и продолжается до 14 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы.

1 августа чтят память о византийской святыне - части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Христос, а также память Макавейских мучеников, которые не изменили иудейской вере в пользу навязанного эллинскими колонизаторами язычества. Имя иудейского предводителя Макавея было адаптировано у украинцев как Маковей.

В этот день в церквях святят воду, цветы и мак. Празднично одетые православные верующие посещают церковь, неся букеты цветов.

Что берут в церковь на Медовый спас

В корзинку в церковь стоит положить мед и вкусности с медом.

Также стоит положить мак, или пироги с маком.

Необходимо также сделать букет из следующих цветов: бархатцы, чабрец, кудрявцы, настурции, рута-мята, календула, луговая душица, роман-зелье и большие созревшие головки мака.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 1 августа

1 августа в день Маковея запрещено ссориться и лучше избегать семейных скандалов.

В этот день также нельзя есть жирную пищу, ведь начинается Успенский пост.

В народе считают, что на Маковея запрещено заниматься тяжелым трудом, и даже уборкой.

День Ангела 1 августа

1 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.

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