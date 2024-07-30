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Что запрещено делать 30 июля: какой церковный праздник в этот день

Юлия Закрепа
30 июля 2024, 09:31
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 июля.
Что запрещено делать 30 июля: какой церковный праздник в этот день
Что нельзя делать 30 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

30 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

Какие праздники 30 июля

В Украине и мире 30 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми
  • Международный день дружбы
  • Всемирный день вышивки
  • День свекра

Церковный праздник 30 июля

По новому церковному календарю, 30 июля в Украине отмечают день апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

Из преданий известно, что святой Сила был одним из апостолов от 70, которые служили вместе с апостолом Павлом. В Иерусалимской Церкви он был уважаемым человеком, его считали "начальником между братиями". Позже Силу назначили епископом в Коринфе.

Силуан также был апостолом от 70 и сотрудничал с апостолом Павлом. После проповеди в разных городах он стал епископом в Фессалонике. Андроник также принадлежал к числу апостолов от 70. Он был епископом Паннонийским.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 30 июля

  • Наши предки считали, что 30 июля запрещено рассказывать свои плохие сны, ведь тогда они могут стать вещими.
  • В этот день также не стоит отказывать нуждающимся людям в помощи.
  • Также в народе считают, что в этот день не стоит переедать.

День Ангела 30 июля

30 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел .

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