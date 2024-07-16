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Церковный праздник 17 июля: что запрещено делать в день великомученицы Марины

Юлия Закрепа
16 июля 2024, 10:55
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 17 июля.
Церковный праздник 17 июля: что запрещено делать в день великомученицы Марины
Что нельзя делать 17 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 17 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день великомученицы Марины.

Какие праздники 17 июля

В Украине и мире 17 июля отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 17 июля

По новому церковному календарю, 17 июля в Украине отмечают день великомученицы Марины.

Известно, что святая Марина родилась в городе Антиохия, что в Малой Азии, в семье ревностных язычников и противников христианства. Позже, после смерти матери, отец в раннем возрасте отдал ее на воспитание к кормилице, которая тайно исповедовала себя христианкой.

В двенадцать лет святая Марина самостоятельно решила принять крещение. Узнав о том, что дочь его стала христианкой, тогда разъяренный отец отказался от нее. Однажды ею заинтересовался Олимврий - правитель той области. Он предложил жениться Марине, а она в свою очередь не скрывала, что она христианка. Тогда правитель решил отдать ее на попечение одной знатной женщины-язычницы.

Однако, Марина твердо стояла на своем и отказалась отречься от веры. Тогда разъяренный Олимврий приказал подвергнуть ее различным пыткам. Святую великомученицу секли прутьями, строгали тело трезубцами, вбивали гвозди в тело, жгли огнем. Затем великомученицу стали топить в большой бочке с водой. Во время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали кандалы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубка с золотым венцом в клюве.

Потрясенный народ стал славить Бога. Тогда правитель приказал казнить Марину и тех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней обезглавили 15 000 человек.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 17 июля

  • В народе считают, что 17 июля категорически запрещено свататься и жениться.
  • Считается, что в этот день не стоит совершать крупные покупки. Существует риск, что все купленное в этот день может быстро сломаться.
  • Также в этот день нельзя отдавать в ремонт обувь, особенно если вы собираетесь в путешествие.

День Ангела 17 июля

17 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

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