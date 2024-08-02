Церковный праздник 2 августа: что запрещено делать после Медового спаса

2 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Стефана, папы Римского, и других.
Какие праздники 2 августа
В Украине и мире 2 августа отмечают такие праздники:
- День оленя или День оленевода
- Международный день памяти геноцида цыган Международный день памяти цыган
- Международный день пива
Церковный праздник 2 августа
По новому церковному календарю, 2 августа в Украине отмечают день священномученика Стефана, папы Римского, и других.
Известно, что перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана произошло около 428 года. Он погиб мученической смертью, а его тело было оставлено без погребения, но впоследствии верующие похоронили его тело в селе Кафаргамала. Позже мощи святого Стефана были перенесены в Иерусалим, а затем в Константинополь.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 2 августа
- Считается, что 2 августа запрещено каким-либо образом оскорблять животных.
- Наши предки верили, что в этот день запрещено давать в долг продукты, ведь можно остаться бедным.
- 2 августа категорически запрещено ссориться и сквернословить.
День Ангела 2 августа
2 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросиния.
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