Церковный праздник 24 марта: что запрещено делать в первую неделю Великого поста

Главред расскажет, какой религиозный праздник 24 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник 24 марта / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

24 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в первую неделю Великого поста, Торжества Православия и предпразднования Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день также почитают память преподобного Захария Печерского.

Какой праздник 24 марта

В Украине и мире 24 марта отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

День фтизиатра

Церковный праздник 24 марта

По новому церковному календарю, 23 марта в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Печерского и предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Святой Захарий жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре. Свое имя Захарий получил из-за того, что строго придерживался серьезного поста. Он мог лишь иногда есть после захода солнца - и то, одну траву. Преподобный Захарий своей молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека.

В этот период также происходит первая неделя Великого поста, которая называется Торжество Православия.

Верующие люди в первое воскресенье Великого поста празднуют Торжество Православия - день, когда Православная Церковь торжествует над ересью, искажающей христианское вероучение. Праздник установили в 843 году, в Византии, когда окончательно победили еретиков-иконоборцев. До этого православных христиан, которые почитали иконы, подвергали гонениям, а сами иконы и мощи святых сжигали.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 24 марта

В этот день категорически нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми.

Не нужно без важной необходимости выходить из дома.

Если в этот день нуждающийся человек попросит помощи - обязательно выполните просьбу.

Именины 24 марта

24 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

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