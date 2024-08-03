Церковный праздник 4 августа: что запрещено делать в день семи спящих отроков

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 4 августа.

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Что нельзя делать 4 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

4 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых семи отроков Ефейских.

Какие праздники 4 августа

В Украине и мире 4 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День рождения шампанского

День сестер

Международный день прощения

Международная неделя собак-поводырей

Церковный праздник 4 августа

По новому церковному календарю, 4 августа в Украине отмечают день святых семи отроков Ефейских.

Согласно преданию Семь спящих отроков, были христианскими юношами, которые жили в III веке. Их имена: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Известно, что во время жестоких гонений на христиан при императоре Декия, эти юные святые отказались приносить жертвы языческим богам и открыто исповедовали свою веру во Христа. Долгое время они прятались в пещере на горе Охлон, там они постоянно молились и готовились совершить мученический подвиг.

Когда император Декий узнал об их местонахождении, то приказал замуровать вход в пещеру, чтобы они умерли от голода и жажды. Тогда Господь навел на них удивительный сон, длившийся почти два столетия.

Также известно, что во время правления императора Феодосия Младшего, когда возникли споры относительно воскресения мертвых, Господь пробудил отроков, чтобы они стали свидетелями истины воскресения. Их пробуждение стало большим чудом и подтверждением веры в воскресение.

Что нельзя делать 4 августа / фото: blagovist.church

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 4 августа

В народе считают, что в этот день лучше избегать работы в саду или поле, чтобы не потерять урожай.

Также считается, что в этот день категорически запрещено тяжело физически работать.

4 августа нельзя брать деньги в долг, ведь тогда не получится их вернуть.

День Ангела 4 августа

4 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян.

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